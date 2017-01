Președintele demisionar al PNL Timiș Nicolae Robu acuză doi consilieri judeţeni de trădare pentru că au votat alături de „majoritatea PSD-ALDE-PMP-UNPR”, în ciuda strategiei stabilite în interiorul partidului, la alegerea înlocuitorului lui Sorin Grindeanu la sefia CJ Timiș. Nicolae Robu le promite celor doi liberali "de joasă speță" că îi va descoperi și îi va exclude din partid.

”Nu pot aprecia decat drept descalificabila si, desigur, inadmisibila, fapta celor doi consilieri judeteni PNL care au votat in rand cu alianta majoritara constituita in jurul PSD la stabilirea noului presedinte CJT. Din postura persoanei din filiala Timis cu cea mai inalta functie in PNL -vicepresedinte national- am convocat joi si am condus o sedinta a grupului de consilieri judeteni PNL, de pregatire a sedintei eminamente politice de astazi a CJT. I-am invitat pe toti colegii sa-si exprime deschis punctele de vedere si aproape toti au si facut-o. In final, am votat in unanimitate:

1. sa votam "pentru" la primirea celor doi noi consilieri judeteni PSD, votul fiind, de fapt, unul de luare la cunostinta si recunoastere a indeplinirii conditiilor legale in stabilitea lor

2. sa votam "impotriva" la stabilirea noului presedinte CJT, ca partid de opozitie ce suntem, lasand decizia exclusiv in mana majoritatii anuntate, PSD+ALDE+PMP+UNPR

In aceste conditii, gestul celor doi care au procedat altfel decat au votat joi ca vor face este o proba de neloialitate fata de partid, de lasitate, ipocrizie etc.

Vom face tot posibilul sa-i descoperim pe cei de o asemenea joasa speta si sa-i eliminam din randurile noastre.

In aceeasi sedinta, am stabilit linia de conduita pe viitor in CJT a grupului PNL si anume: sa sustinem toate proiectele bune pentru judetul nostru, indiferent cine le initiaza, respectiv sa ne opunem la tot ce consideram ca nu este bun pentru judet; de asemenea, sa actionam pentru tratatea corecta, echidistanta, a localitatilor, indiferent de apartenenta politica a primarilor si astfel, implicit, sa ne protejam colegii primari de eventualele tentatii discriminatorii, posibil mergande pana la abuz, ale PSD, care nu cred ca ar mira pe nimeni, date fiind naravurile pe care PSD le-a etalat in lungul existentei sale”, spune Nicolae Robu, într-o declarație de presă postată pe Facebook.