După ce datorită rezultatelor dezastroase la alegeri și-a dat demisia din funcție de președinte al PNL Timiș (demisie însă neaprobată), Nicolae Robu a început, pe grupul de Facebook-ul al membrilor PNL, un război.

Chiar dacă demisia sa a fost cerută de majoritatea membrilor PNL, Robu a început să-i atace pe doi dintre cei care încearcă să salveze ceea ce se mai poate din partid: Viorel Coifan și Ovidiu Drăgănescu.

Aveți mai jos dialogul electronic dintre cei trei:

Nicolae Robu:

„Gata cu silenzio stampa!

Domnilor Coifan și Drăgănescu, chiar credeți că voi sunteți în măsură să dați lecții de cum trebuia/trebuie să se facă politică în PNL Timiș?! Vooi?! O să postez – apropo de memorie! – cum se prezintă în cifre, nu în demagogii, «epoca de aur» Coifan + Drăgănescu a PNL Timiș (așa, ca preambul: președintele PNL Timiș Viorel Coifan s-a clasat în acele vremuri «de glorie» pe locul 4, în cursa pentru funcția de primar al Timișoarei, cu 6.01% din voturi! Da, oameni buni, 6% și locul 4 și acest personaj îmi dă toată ziua lecții mie, care am obținut în 2012 49.76% și în 2016 52.96%, câștigând de fiecare dată competiția!”

Viorel Coifan:

”Dragă Lae, păcat că nu ai înțeles ce am postat eu. Nu am avut niciodată intenția să-ți dau lecții, despre cum ai performat și performezi ca primar. Te cunosc de mult și m-am bucurat sincer când te-ai înscris în PNL. Că te-ai schimbat între timp, asta este altă poveste. Este adevărat că am obținut, în 2004, locul 4, în competiția pentru Primăria Timișoarei, dar nu eram președinte PNL. Tot atât de adevărat este că în 2008, la alegerile directe pentru președinția CJT, am fost pe primul loc, în Timișoara, înaintea lui Costi Ostaficiuc și Ilie Sârbu. Am pierdut însă în județ, unde pe atunci, PD era mai bine structurat. Nu am susținut niciodată însă că PNL este primul partid în județ. Cât despre reproșurile pe care mi le aduci, etichetându-mă ca fiind ”un personaj”, nu pot decât să ridic din umeri. Când un membru de partid, din 1990, solicită o analiză, el nu dă lecții, ci își exercită un drept statutar. Trist este însă că ți-ai îndepărtat niște oameni care ți-au vrut binele. Îi amintesc aici pe câțiva: Alin Nica, Mitică Dinulescu, Ciprian Jichici…Eu nu sunt nici demagog și stau bine și cu nervii. Așa că mâine, la partid ( azi-n.r) jurând cu mâna pe Biblie, putem sta de vorbă pe îndelete. Și, apropos, te asigur că fiind consecvent cu mine însumi nu voi candida la nicio funcție, la alegerile interne de partid. Iar în încheiere, o remarcă: Îmi este prieten Platon, dar mai prieten îmi este ADEVĂRUL!.”

Ovidiu Drăgănescu:

”Lista votată în Biroul Politic Județean al PNL a fost schimbată aproape total de câteva persoane! După o grilă necunoscută și afinități personale ale celor care au condus filiala! Este așa de mult Alzheimer în PNL Timiș??

Votul meu într-un BPJ de 160 de persoane care a contat 25% înseamnă mai puțin de o miime din configurația finală a listei consilierilor județeni.”

