Primarul Nicolae Robu a avut miercuri prima întrevedere cu noul preşedinte al CJT, Călin Dobra, într-un cadru ... relaxat, „la o cafea”, în Palatul Administrativ. Edilul l-a felicitat pentru victorie şi i-a urat succes „în interesul comunităţii noastre timişene, pe care avem datoria să o slujim cu toţii, noi, cei care am asumat responsabilităţi publice”, spune primarul Nicolae Robu.

Totodată, primarul l-a asigurat - aşa cum am declarat şi public, de altfel -, că votul negativ al grupului de consilieri judeţeni PNL în şedinţa de alegere a sa „nu are conotaţii personale, ci doar pur politice, prin respectivul vot, PNL propunându-şi să lase exclusiv la latitudinea majorităţii constituite să-şi stabilească preşedintele”, recunoscându-i, astfel, dreptul firesc în acest sens.

Primarul susţine că l-a mai asigurat pe Călin Dobra că grupul consilierilor PNL îşi va exercita rolul de opoziţie în mod constructiv, civilizat, ca probă de corectă înţelegere a modului în care trebuie făcută politica, susţinând toate proiectele bune pentru comunitate, indiferent cine le iniţiază şi opunându-se la tot ce va considera rău pentru comunitate.

„L-am rugat pe domnul preşedinte şi dânsul a agreat ca la fel să procedeze şi consilierii locali ai PSD în CLT. L-am mai rugat pe domnul preşedinte să acorde un tratament corect colegilor primari PNL, nediscriminatoriu în raport cu primarii PSD şi am convenit că aşa se va întâmpla. Am mai convenit ca problemele punctuale de interes pentru unităţile administrativ teritoriale cu primari PNL să fie discutate cu liderul de grup, Nicu Bitea, şi de câte ori vom considera că va fi cazul, cu subsemnatul, dar cu deschidere şi spre discuţii directe, cu primarii în cauză”, detaliază edilul Timişoarei.

Totodată, Robu l-a informat pe Călin Dobra asupra stadiului demersurilor făcute de el pentru realizarea în Timişoara a Bazinului de Înot Olimpic, a Sălii Polivalente cu 16.000 de locuri şi a Stadionului cu 42.000 de locuri, spunându-i că pentru toate acestea el a obţinut aprobarea ca obiective de investiţii guvernamentale, ele fiind incluse la ora actuală în lista sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), Bazinul de Înot având deja proiect agreat între CNI şi Federaţia Naţională de Înot, Sala Polivalentă fiind pe lista scurtă alături de doar încă una care se va face la Constanţa, iar Stadionul în aşteptarea finanţării pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic.

„Am convenit să acţionăm, în continuare, împreună, pentru ca toate aceste obiective să fie materializate cât mai curând, mai ales ţinând seamă că Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi două din ele sunt esenţiale pentru reuşita acestui exerciţiu”, menţionează Nicolae Robu.

În cadrul aceleiaşi întâlniri, a fost discutată şi problema punctuală a stadionului ”Dan Păltinişanu”, aflat, sub multiple aspecte, într-o stare care nu mai poate fi prelungită, şi pe care Robu s-a oferit să-l preia la Primăria Timişoara, considerând că CJT nu dispune de resursele necesare pentru a-l întreţine şi moderniza aşa cum se cuvine.

„Domnul preşedinte m-a asigurat că se vor aloca fondurile necesare pentru tot ce trebuie făcut şi, desigur, eu mă declar foarte mulţumit să se întâmple astfel. Oferta Primăriei rămâne valabilă, pentru orice eventualitate. Apreciez discuţiile drept pozitive, binevenite, în definitiv fireşti între oameni cu responsabilităţi publice, dincolo de apartenenţa politică şi de competiţia permanentă pe care aceasta o incumbă între partide şi între actanţii individuali reprezentanţi ai acestora”, conchide primarul Nicolae Robu.