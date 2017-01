Vicepreşedintele PNL, Nicolae Robu, este preşedintele PNL Timiş, statutar, iar de la începutul lunii februarie, şi Biroul Politic Naţional al PNL va confirma calitatea sa de interimat.

Vineri s-au clarificat câteva aspecte legate de acest subiect: Nicolae Robu şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al PNL Timiş, imediat a fost sunat de secretarul general al PNL, domnul Petrache şi de preşedinta Raluca Turcan, care i-au cerut să se evite precedente şi tensiuni la nivel naţional, astfel că Robu a fost tot timpul preşedinte interimar agreat de conducerea centrală a PNL.

„Cel mai probabil, în martie vor fi alegerile în filiale. La conducerea centrală a PNL s-a considerat ca fiind neproductiv, chiar periculos, să se mai creeze chiar bătălii interne pentru numirea de conduceri interimare la nivel de filiale, doar BPN are prerogativa, şi atunci, ca să nu fie lupte acum, politica naţională a fost să se continue până la alegeri cu funcţia de preşedinte pentru gestionarea lucrurilor curente”, a spus Nicolae Robu în conferinţa de presă de vineri 20 ianuarie.

Liberalul a mai spus că: „Eu personal nu am făcut uz de funcţia de preşedinte, încă de când mi-am depus demisia, pe WhatsApp, am fost sunat în următoarele secunde de secretarul general Petrache, apoi de preşedinta Raluca Turcan, şi au insistat să nu creăm probleme, care să creeze precedente în ţară (...). S-a insistat să fiu interimar, am spus că mă voi implica juridic, fiind vicepreşedinte naţional. (...) de joi se reimplică mai mult”.

Senatorul Alina Gorghiu, fost preşedinte al PNL, a confirmat cele spuse de Nicolae Robu: „Domnul preşedinte, dându-şi demisia, formal, statutar, BPN ar trebui să formalizeze interimatul. În principiu, există formula: ţi-ai da demisia şi asiguri interimatul până la alegeri.De la începutul lunii februarie, BPN va confirma interimatul domnului Nicolae Robu”.

Nicolae Robu a mai precizat că ar fi posibil să candideze la următoarele alegeri pentru şefia filialei librale.