Propunerea Clubului Rotary Lugoj, susținută de cei doi consilieri lugojeni independenți, cei patru de la PNL și doi de la PMP, privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Lugoj” lui Paul Gräfendorf, un rotarian din Mühlhausen (Germania), care a ajutat mult municipiul de pe malurile Timișului, nu a fost agreată și de către consilierii PSD. Prezenți la ședința în care s-a dezbătut acest proiect de hotărâre, reprezentanții Clubului Rotary Lugoj au evidențiat activitatea umanitară desfășurată de Paul Gräfendorf în municipiul Lugoj. „Nu am cunoscut pe cineva, în ultimii 20 de ani, car să iubească atât de mult Lugojul și oamenii din Lugoj. Paul Gräfendorf se trezește și se culcă cu Lugojul în minte”, a spus Ivan Bloch, fost guvernator al Districtului Rotary 2241 România – Republica Moldova, susținut și de fostul președinte al Clubului Rotary Lugoj, Paul Corbeanu: „Vreau să vă rog să nu transformați votul de astăzi într-o luptă politică. Omul acesta a făcut mai multe pentru Lugoj decât mulți dintre noi și nu merită să fie implicat în lupta politică”. Argumentele și rugămințile nu i-au impresionat pe consilierii PSD, care, prin vocea Oanei Tyukodi, au susținut că Paul Gräfendorf este „unul dintre cei mulți care au ajutat orașul” și au propus să-i fie acordată o altă distincție – „Cheia Orașului”, în acest sens fiind deja inițiat și un proiect de hotărâre de către alte două consiliere PSD, Gerlinde Opriș și Doris Bondoc. Conform expunerii de motive, cele două reprezentante ale PSD consideră că „titlul de <Cetățean de Onoare> se acordă doar persoanelor născute în Lugoj și domnului Paul Gräfendorf, fiind cetățean german, îi putem recunoaște meritele pe care le are ajutând orașul nostru prin această distincție <Cheia Orașului>”. Motivația celor două consiliere PSD a fost demontată, în plenul ședinței, de către consilierul independent Liviu Brândușoni. „Este penibil faptul că inițiatorii proiectului de hotărâre privind acordarea distincției “Cheia Orașului” consideră că titlul de “Cetățean de Onoare”, propus de consilierii independenți, cei ai PNL și PMP, nu i se poate acorda domnului Paul Gräfendorf, fiindcă această distincție o pot primi doar persoanele născute în Lugoj, or domnul Paul Gräfendorf, fiind cetățean german, deși îi recunoaștem meritele pe care le are, nu îi putem acorda decât distincția “Cheia Orașului”. Acest lucru este total neadevărat, fiindcă în regulamentul pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Lugoj la articolul 1 se specifică faptul că <Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Lugoj” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Municipalitatea Lugoj unor cetățeni români sau străini>, iar la articolul 2 se arată că <Acordarea acestui înalt titlu nu este în niciun fel condiționată de cetățenie, naționalitate, religie, vârstă, sex sau convingeri politice>. Mai mult, la articolul 5, litera d, se arată clar că <Titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Lugoj se acordă acelor cetățeni români sau străini a căror contribuție filantropică, financiară sau de altă natură sau materială de excepție, care a determinat o importantă ameliorare a condițiilor în domeniul culturii, sănătății, educației și civismului lugojean>”, a spus Liviu Brândușoni. În final, proiectul de hotărâre inițiat de consilierii Liviu Brândușoni (independent), Marius Martinescu (independent), Ioan Ambruș (PNL), Mihai Agache (PNL), Bogdan Blidariu (PNL), Mihai Anghel (PNL), Fedor Mașniță (PMP) și Cristian Cornean (PMP), privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Lugoj” lui Paul Gräfendorf, a fost supus la vot, propunerea fiind respinsă după ce a întrunit doar opt voturi „pentru” și opt voturi „împotrivă”, un vot fiind nul.