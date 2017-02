După ce a fost prezent în stradă, alături de protestatari, președintele interimar al PNL Timiș a lansat, pe Facebook, un nou apel la unificarea partidelor de dreapta din județ.

”Câștigarea alegerilor de către PSD în aproape toate județele țării - inclusiv în județul Timiș - ne-a mâhnit, fără îndoială, pe toți cei poziționați pe segmentul de dreapta al eșichierului politic. Dar motive și mai substanțiale de mâhnire ne dă modul în care PSD înțelege să exercite puterea proaspăt dobândită.

A face prioritate națională maximă din grija pentru infractori, a manifesta această grijă printr-o celeritate în modificarea legislației nemaiîntâlnită în 27 de ani de democrație, pentru ca infractorii să scape nepedepsiți, respectiv doar cu pedepse parțial ispășite, reprezintă o sfidare la adresa oamenilor cinstiți și corecți din această țară, care se văd puși pe picior de egalitate cu cei ce încalcă legea.

Conduita PSD în aceste patru săptămâni de guvernare este de natură să ne îngrijoreze și încă profund. Ca cetățeni, în plus actanți politici, responsabili, preocupați de soarta societății în care trăim, de sănătatea ei morală, economică, etc., nu putem să nu ne punem întrebarea: oare la câte și la ce alte mârșăvii va fi dispus PSD să se dedea, dacă va fi lăsat să o facă?! Răspunsul este clar pentru oricine!

Stimați colegi de dreapta politică,

Este timpul să conștientizăm cât de păguboasă este divizarea dreptei politice românești! Este timpul să lăsăm deoparte orgolii, ambiții, supărări, neînțelegeri, frustrări –fie ele și întemeiate!- și să strângem rândurile! Ar trebui să ne stimuleze să facem asta raportul de forțe dreapta - stânga din județul nostru, rezultat urmare a alegerilor locale, respectiv parlamentare, raport care nu ne mulțumește, dar care, totuși, ne este cu o idee favorabil nouă, DREPTEI. Iată cum stau lucrurile cifric:

a. la Consiliul Județean:

DREAPTA = PNL+PMP+UNPR= 14+2+3 = 19 mandate

STÂNGA = PSD+ALDE: 16+2 = 18 mandate

b. în Parlament:

DREAPTA = PNL+USR+PMP: 4+2+1 = 7 mandate

STÂNGA = PSD+ALDE: 6+1 = 7 mandate

Deci, DREAPTA timișeană ar putea forma majoritatea decidentă în Consiliul Județean Timiș, dacă ar fi unită!

Evident, mai sus, ALDE, deși se revendică partid de dreapta, nu a fost luat în considerare ca atare, nimic din atitudinea sa din ultimii ani nejustificând să fie luat. Am considerat ALDE drept simplu satelit al PSD, loial 100% acestuia. Timpul, însă, nu se oprește aici și suntem încrezători că viitorul, generos, cum e el, în sine, în gândirea pozitivă, va oferi și acestui partid oportunități să-și încheie rătăcirea.

Vă invit și public, stimați lideri timișeni ai USR, PMP, UNPR – desigur: cu deschidere egală și spre UDMR, cu care PNL Timiș are deja un protocol de alianță politico-administrativă-, să purtăm discuții pentru ca, împreună, să găsim cele mai bune formule de a face politică unii alături de alții, pentru promovarea valorilor dreptei și, implicit, în contra stângii!”, Nicolae Robu, vicepreședinte PNL la nivel național.