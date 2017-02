Sutele de mii de români ieșiți în stradă pentru a protesta față de ordonanțele Guvernului Grindeanu au primit un răspuns dur din partea unei tinere angajate la cabinetul deputatului PSD, Ilie Toma. Alisa Bencău a revoltat o comunitate întreagă prin mesajele jignitoare adresate celor care au ieşit în stradă, pentru a protesta împotriva Guvernului României.

Alisa Bencău a relatat, pe blogul său şi pe grupul pe care îl administrează pe Facebook două comentarii care au stârnit numeroase reacţii. „Aseară, într-o ţară democrată, în Hunedoara, mi-am pus gluga în cap şi am trecut pe lângă cu stomacul strâns. Mulţi mă cunoşteau şi ştiu că sunt pesedistă. Pesedistă, adică majoritară. Totuşi, am lăsat capul în jos şi am trecut cu frică înspre maşină. Căţelul meu era în maşină, am lăsat capul în jos şi m-am grăbit să îl iau în braţe, pentru că îi era frică de hăuieli. Mi-a trecut prin cap că, dacă îmi cunoaşte cineva maşină, îmi trage o cheie. Strigau toţi: „Muriţi în chinuri, comuniştilor!" Asta e statul de drept. Asta e democraţia. Doamne fereşte!", a scris consiliera parlamentarului Ilie Toma, Alisa Bencău, pe grupul Societatea Civilă Hunedoara, la scurt timp după încheierea mitingului din Hunedoara, la care au participat circa 300 de oameni.

„Lângă protestatari, am fi vrut să-i vedem şi pe cei care sărbătoreau victoria ciumei roşii, dar nu s-au văzut că nu e aprins iluminatul. Oare cum se simt acum?", i-a răspuns unul dintre hunedoreni.

Potrivit stiripesurse.ro, consiliera a avut o reacţie pe măsură: „Scârbiţi de ciumele de voi. Aşa ne simţim(...). „Am o greaţă de dau în hepatită. V-aş teleporta pe toţi în India", le-a transmis tânăra protestatarilor.

Alisa Bencău a şters apoi postarea, dar a continuat mesajele jignitoare pe blogul său.

„Bătăuşi. Huligani. Drogaţi. Răzvrătiţi. Anti-sistem. Fără ocupaţie. Anarhişti, le-aş spune. Liberalişti, îşi spun. Nu generalizez şi nu spun că toţi care hăuie pe străzi de vreo lună sunt la fel. Ăştia sunt cei pe care îi cunosc eu. O bună parte se droghează la greu, deci încalcă constant legea de ani de zile. Nu suportă poliţia şi legile. Dar ce contează? Ei vor puşcăriaşii în puşcărie. O altă categorie sunt ăia care blestemă orice le iese în cale şi nu e asemeni lor. Dar ce contează, ei apără statul de drept. Alţii sunt de-a dreptul plictisiţi. Nu au o zi lucrată şi nici facultatea nu le-a plăcut, dar ce contează, sunt tineri liberi şi frumoşi. Au ieşit. De ce? Să stea puşcăriaşii în închisori", a scris pe blogul personal, Alisa Bencău.

Ulterior, tânăra consilieră a şters mesajele şi a declarat, potrivit ziarului local glasul-hd.ro, că regretă cele afirmate şi că nu făcea referire la toţi protestatarii.