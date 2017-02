Premierul Sorin Grindeanu a precizat sâmbătă seara că duminică Guvernul se va reuni într-o şedinţă de urgenţă pentru abrogarea OUG 13.

Principalele declaraţii ale premierului Sorin Grindeanu:

- Am auzit foarte multe opinii de la oameni simplii, colegi de partid. Am venit azi sa va spun decizia mea ca prim-ministru legata de OUG.

- NU vreau sa dezbinam Romania, este ultima mea dorinta de a se ajunge la asa ceva.

- Deciziile CCR luate in timp, care nu au fost puse in practica, e normal sa isi gaseasca transpunerea in cadru penal. orice decizie a CCR este obligatiei pentru toata lumea

- Dincolo de proteste, si am urmarit cu atentie tot ce s-a intamplat in aceste zile, s-a creat un clivaj in societate. Sustinatorii nostri ne indeamna sa continuam cu acest demers.

- Ca si premier, va anunt ca am luat cateva decizii: Duminica vom face in regim de urgenta o sedinta de Guvern pentru abrogarea OUG

- O sa demarez o consulare cu partidele, pornind de la deciziile CCR si de la forma actuala a OUG pe care o avem deja, astfel incat, in cel mai scurt timp, sa trimitem in Parlament un proiect de lege

- Doresc a pune in practica programul de guvernare al PSD, mai avem 12 puncte in primul trimescu, pe care trebuie sa le adoptam in urmatoarele sedinte de Guvern