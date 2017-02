Cabinetul Grindeanu ar putea demisiona, după amplele proteste de stradă stârnite, de fapt, de Liviu Dragnea. Dacă unii cred că liberalii se precipită să preia guvernarea, se înşeală. Promisiunile lui Dragnea au fost mult prea generoase ca un alt Executiv să-şi rupă gâtul pentru că nu le poate onora.

Deputatul de Timiş al PNL, Pavel Popescu, a spus-o clar duminică: ''PSD este votat legitim de o majoritate de oameni, ei trebuie să-şi asume guvernul, dar totuşi, în opinia mea, acest guvern este unul slab, care ar putea fi oricând înlocuit, în cazul unei demisii, de un guvern format din oameni capabili, care există în PSD'', spune Pavel Popescu.

Mai mult decât atât, tânărul deputat consideră că PSD are suficiente resurse umane, oameni curaţi, profesionişti, cu experienţă şi expertiză, fără pată, care pot prelua actul guvernării, dar care nu au fost lăsaţi de Liviu Dragnea să promoveze, să fie vizibili.

''PSD are foarte mulţi oameni capabili, dar nu au fost niciodată promovaţi, pentru că nu pot fi promovaţi de lideri gen Liviu Dragnea. Cred că şi din punct de vedere strategic ar fi bine pentru PSD să demită acest guvern, pe care-l consider slab, dar să urmeze tot un guvern PSD, format din oameni care nu-şi vor delega aceleaşi atribuţii impuse de Dragnea, oameni care există în PSD. PSD poate fi reformat din interiorul său'', susţine Pavel Popescu.

În altă ordine de idei, el a lansat şi un apel către toţi parlamentarii timişeni din arcul guvernării (PSD+ALDE), de delimitare faţă de OUG nr. 13 şi de Liviu Dragnea, considerând că aceştia trebuie să se preocupe mai mult de programul de guvernare promis de cele două partide cetăţenilor. El a subliniat că nemulţumiri există inclusiv în rândul celor trei milioane de votanţi ai PSD care în aceste zile au postat numeroase mesaje de nemulţumire faţă de OUG mult contestată în stradă.

Liberalul a adus în atenţie şi faptul că există o punte între OUG 13/2017 şi OUG 9/2017, prin care, pur şi simplu, se dă mână liberă tuturor celor implicaţi în administraţiile locale, de la şefi de consilii judeţene la primari, să cheltuiască bani, să facă acel abuz în serviciu de până la 200.000 de lei.

El susţine că OUG nr. 9/2017 abrogă nişte articole extrem de importante. Cele două articole vizate spun că ''angajarea cheltuielilor din aceste bugete (locale, n.r.) se face numai în limita creditelor bugetare aprobate'', respectiv, că ''angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi în condiţiile legii''. Dar aceste articole sunt practic suspendate prin OUG nr.9/2017. ''Astfel, până la 1 ianuarie 2018, PSD suspendă atragerea răspunderii celor vinovaţi în condiţiile legii, în utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate şi legiferează, conectat cu OUG 13, furtul în stil mare în administraţiile locale'', punctează Pavel Popescu.

În acelaşi sens s-a exprimat şi preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, care consideră că nu o să iasă din mintea românilor uşor faptul că guvernarea PSD+ALDE ’’s-a întrunit noaptea ca să se schimbe legislaţia în acest sens, pe speţe foarte sensibile, şi PSD şi ALDE vor avea de plătit fără îndoială în faţa cetăţenilor români pentru ceea ce au făcut pe aceste speţe sensibile’’.

Cât despre un nou guvern, Robu susţine că îl interesează prea puţin cine este ministru la un resort sau la altul, ori cine este premier. ’’Pe mine nu mă interesează numele, pe mine mă interesează faptele. Îmi doresc ca România să fie guvernată bine (…). PSD a câştigat alegerile, are dreptul să îşi facă guvernul . Dacă raportul de forţe se schimbă, este normal ca lucrurile să ia o altă turnură. (…)’’, spune Nicolae Robu, care subliniază că oamenii au ieşit în stradă pentru apărarea statului de drept.