Liderul interimar al PNL Timiș Nicolae Robu nu renunță la ideea unificării partidelor de dreapta din județ. Pe fondul problemelor pe care le are PSD la nivel național, liderii PMP și PNL Timiș s-au întâlnit, duminică, și au discutat despre posibilitatea formării unei noi alianțe la nivel județean. Cel puțin acest lucru este susținut de Nicolae Robu, cei din PMP excluzând deocamdată ruperea protocolului cu PSD.

”Urmare a apelului lansat de subsemnatul în urmă cu câteva zile, la unitatea dreptei, astăzi (duminică, 5 februarie, nr), a avut loc o primă întâlnire între reprezentanți ai PNL Timiș și reprezentanți ai PMP Timiș.

Concluzia întâlnirii este că există premize bune, firești, pentru o colaborare politico-administrativă între cele două organizații, urmând ca părțile să continue discuțiile zilele următoare, de data aceasta aplicat, pe puncte concrete. Se vor avea în vedere atât colaborarea în Consiliul Local Timișoara - care poate fi instituită imediat - , cât și colaborarea în Consiliul Județean Timiș.

Vom ține la curent membrii și simpatizanții noștri, opinia publică, în general, asupra evoluției lucrurilor și, desigur, vom purta discuții pe subiect în forurile partidelor noastre”, spune Nicolae Robu, președintele interimar al PNL Timiș.

La rândul lor, cei de la PMP Timiș au transmis că: „reprezentanți ai conducerii Filialei Județene Timiș a Partidului Mișcarea Populară s-au întâlnit duminică, 5 februarie 2017, cu lideri locali și județeni ai Partidului Național Liberal. S-a convenit că există premisele unor colaborări punctuale la nivelul Consiliului local Timișoara. Sunt încă amănunte de lămurit în privința acestor potențiale colaborări, sens în care optăm să furnizăm opiniei publice detalii suplimentare doar după o nouă întâlnire între PMP și PNL, dar și după o dezbatere internă, la nivelul PMP Timiș, dezbatere pe care nu o considerăm doar firească, ci și esențială. Au fost identificate puncte comune care ar putea fi susținute de către parlamentarii PMP și PNL de Timiș, aspect pe care îl considerăm de asemenea benefic”.

Conform unui comunicat de presă transmis de PMP Timiș, cel puțin deocamdată, cei de la PMP nu vor rupe protocolul de colaborare semnat cu PSD în Consiliul Județean Timiș.

„În privința unei colaborări între PMP și PNL la nivelul Consiliului Județean Timiș, unde PMP are deja un parteneriat oficial cu Partidul Social Democrat, am optat ca, pentru moment, să ne păstrăm angajamentele actuale de colaborare. Așa cum am mai arătat, atâta timp cât PSD rămâne un partener loial în Consiliul Județean Timiș, nu vedem motive pentru a exista o schimbare de optică din partea PMP”, spun reprezentanții PMP.