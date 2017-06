Consiliul Director Judeţean (CDJ) al PNL Timiş a votat joi seara cu privire la candidaţii la funcţia de preşedinte al PNL, respectiv asupra moţiunilor acestora, susţinându-l pe candidatul Cristian Buşoi.

Iată ce spune președintele PNL Timiș, Nicolae Robu că s-a votat: „Susţinerea de către Filiala Timiş a PNL, la preşedinţia PNL, a candidatului Cristian Buşoi, cu cvasiunanimitate de voturi "pentru" - o singura "abţinere" şi niciun vot "împotriva" -, conform propunerii BPJ Timiş, exprimată anterior, tot cu cvasiunanimitate de voturi "pentru". Aprobarea, la îndemnul meu, atât a moțiunii Cristian Bușoi, cât și a moțiunii Ludovic Orban - ambele conținând idei agreate de noi - și respingerea moțiunii Viorel Cataramă. Menționez că fiecare votant are dreptul de a vota oricâte moțiuni, ceea ce a făcut ca aceiași oameni, cu câteva excepții, să voteze, cum am propus eu, repet, atât moțiunea Bușoi, cât și moțiunea Orban”.

Acesta subliniază că la propunerea sa, toți primarii, inclusiv cei ”rebeli” care au dorit să participe la Congres au fost aprobaţi ca delegaţi de către BPJ şi CDJ.

Cu toate aceste, Cristian Buşoi ar putea avea parte de mari surprize (şi) din partea delegaţilor liberali de Timiş la Congresul din 17 iunie al PNL, întrucât „cvasi-unanimitatea cu care a fost votat” în CDJ, cu voturi la vedere, discordante ca număr cu cele secrete, demonstrează că liberalii timişeni nu sunt chiar atât de „unanim majoritari” de partea sa. Dimpotrivă.

„Una este votul secret şi alta este votul deschis. La votul deschis a fost un rezultat şi la cel secret a fost cu totul alt rezultat. Este evident că votul referitor la persoane trebuie să fie secret; asta este şi în lege, în orice cutumă şi inclusiv în Statutul nostru. De aceea au fost aceste secrete între votul secret şi cel deschis”, susţine liberalul Alin Nica, primarul comunei Dudeştii Noi.

El mai afirmă că personal nu a votat nici „pentru”, nici „împotrivă” şi nici „nu s-a abţinut”, pentru că nu a considerat că un vot poate fi valabil în acest mod.

„La votul deschis au votat mai mulţi pentru Cristian Buşoi, iar la cel secret lucrurile au fost mult mai nuanţate. Nu ştiu care a fost diferenţa de voturi între votul secret şi cel la vedere pentru că nu am rămas la runda de numărare. Am înţeles că a fost şi renumărare, dar am înţeles că opţiunile au fost foarte apropiate, diferenţă de 1 vot”, mai spune Alin Nica.

Alin Nica concluzionează că Ludovic Orban are majoritate „inclusiv în filiala Timiş”, mai ales că de la votul secret şi la vedere au plecat „majoritatea primarilor, care sunt pro Orban”.

Aceşti primari vor vota pentru ca Ludovic Orban să devină preşedintele PNL.

Reamintim că în BPJ al PNL Timiş de joi seara, în „prima rundă” Ludovic Orban a obţinut 48 voturi, iar Cristian Buşoi - 47 voturi (Viorel Cataramă - 7 voturi), dar după renumărarea voturilor, Cristian Buşoi avea 49 de voturi. Este vorba despre votul dat în BPJ al PNL Timiş ca valoare de „mandat” pentru delegaţii care vor participa la Congresul PNL din 17 iunie, pentru alegerea noului preşedinte unic al PNL.