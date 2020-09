“Politica se face la partid, nu în sediile instituțiilor publice” (P)

Interviu cu Adrian Pau, candidatul Pro România la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș

Dommnule Adrian Pau, ați intrat în lupta pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Cum vede Pro România, partidul pe care îl conduceți în Timiș, aceste alegeri și care sunt așteptările dumneavoastră?

Ne aflăm într-o perioadă total atipică pentru o campanie electorală din cauza pandemiei de COVID 19. Mă refer la faptul că nu putem desfășura acțiunile electorale așa cum eram obișnuiți pentru că sunt o sumedenie de restricții în ceea ce privește interacțiunea cu oamenii, care, cred eu, este foarte importantă. Dar încercăm să ne adaptăm și să respectăm toate indicațiile specialiștilor. Cât despre alegeri, lucrurile sunt destul de clare: încercăm să maximizăm tot ceea ce putem, iar eu cred că noi, ca partid tânăr, suntem într-o poziție bună în Timiș. Avem candidați serioși, oameni respectați în comunitățile pe care le reprezintă, oameni în care eu îmi pun toată încrederea. Eu am decis să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean fiind coordonartor al Pro România Timiș și cred că experiența administrativă de până acum mă recomandă pentru această funcție.

Vorbiți de experiență administrativă, dar funcția de președinte al Consiliului Județean este, totuși, una politică…

Da, așa este, dar când accezi într-o asemenea funcție, politica trece pe plan secund. Un președinte de consiliu județean face, înainte de orice, administrație, își pune toată priceperea pentru un act administrativ performant. Politica se face la partid, nu în sediile instituțiilor publice. Eu așa am făcut când am ocupat funcții publice. Trebuie să înțelegem că un președinte, fie că este reprezentant Pro România, PNL sau al oricărui alt partid, nu ajunge pe acea funcție pentru jocuri politice, ci pentru a administra județul.

Ne imaginăm următorul scenariu: suntem în 28 septembrie, ați câștigat alegerile. Care este primul lucru pe care îl faceți în calitatea de președinte al Consiliului Județean Timiș?

Este simplu: un audit intern, pentru că trebuie să știi exact ce preiei și care sunt cele mai stringente probleme. Aud alți candidați care spun că vor concedia parte a angajaților din Consiliul Județean… Este dovada unei imaturități, a lipsei de experiență în administrație. Dar să revin. E important să știi situația exactă la zi pentru a lua cele mai bune decizii în folosul locuitorilor județului Timiș. Eu am o serie de informații din interiorul CJT, știu care sunt problemele acolo și am și soluții pentru rezolvarea lor.

Haideți să vorbim puțin despre proiectele dumneavostră pentru județul Timiș în următorii patru ani.

Sunt câteva domenii prioritate, unde astăzi suntem deficitari și trebuie intervenit pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal. Când vorbim despre sănătate, educație și infrastructură, nu trebuie să facem rabat de la nimic. Este clar că acestea sunt principalele axe prioritare în următorii patru ani, oricine ar fi președinte al Consiliului Județean Timiș. Nu mai putem pierde timp în așteptarea unor promisiuni care nu cred că se vor onora vreodată de către decidenții naționali, și mă refer în primul rând la spitalul regional de care se tot vorbește. După cum bine știți, Spitalul Județean se află în patrimoniul CJ Timiș, și cred că această mare unitate spitalicească are nevoie de susținere serioasă pentru ca actul medical să se desfășoare în condiții cât mai bune. Vorbim, totuși de sănătatea timișenilor… Mai apoi, educația este un alt domeniu în care trebuie să investim, copiii reprezintă viitorul iar pentru ei trebuie să facem orice efort. Iar în ceea ce privește infrastructura, discuțiile pot fi foarte ample. Nu mi-aș dori să fiu un președinte de consiliu județean care taie panglici la drumuri asfaltate lungi de trei kilometri. Trebuie să gândim la nivel mai mare, iar pentru acest lucru am alături de mine câțiva specialiști cu care mă sfătuiesc pentru a lua deciziile cele mai bune. O infrastructură rutieră bună este un atu important.

Sunt câteva obiective importante în Timișoara aflate sub “jurisdicția” Consiliului Județean Timiș. Care este planul dumneavostră pentru ele?

Cred că obicetivul numărul 1 îl reprezintă Castelul Huniazilor unde e o adevărată telenovelă cu renovarea. Nu este posibil ca o clădire de asemenea valoare să fie într-un șantier continuu și nimeni să nu răspundă pentru situația creată. Aici trebuie să intervenim urgent. Tot în Timișoara, chiar în centrul orașului, Consiliul Județean Timiș are o parcare care nu este pusă în folosul timișorenilor așa cum ar trebui. Proiectul nostru este ca acolo să construim în cel mai scurt timp posibil o parcare supraetajată cu o capacitate de 7-800 de locuri. Am tot auzit decidenții actuali vorbind despre lipsa banilor pentru o astfel de investiție, dar când de trei ani excedentul bugetar al Consiliului Județean Timiș este de 200 de milioane de lei în fiecare an, nu cred că putem vorbi de lipsa fondurilor. Este doar un management defectuos. Tot pentru Timișoara, mi-am propus să susțin cât de mult posibil proiectul “Timișoara, capitală culturală europeană”, care, chiar dacă a fost amânat, merită tot sprijinul. Vreau să fim mândri de orașul nostru după anul în care vom fi capitala culturală a Europei. Comandat de Partidul Pro România – Organizația Timiș. Tipărit de SC Logos Consulting SRL.

