Polițist arestat preventiv, după ce procurorii DIICOT l-au acuzat că a sprijinit o grupare interlopă Caraș-Severin care a încercat să asasineze un om de afaceri

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Caras-Severin au dispus retinerea pentru 24 de ore a 4 inculpati intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, tentativa de omor calificat, lipsire de libertate in mod ilegal, favorizarea faptuitorului, abuz in serviciu si fals intelectual.

Masura a fost dispusa dupa ce, la aceeasi data, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Caras-Severin impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras – Severin si Serviciului Judetean Anticoruptie Caras-Severin au efectuat 8 perchezitii domiciliare in judetului Caras-Severin, in urma carora au fost ridicate mai multe sisteme informatice si alte mijloace de proba necesare solutionarii cauzei, 7 persoane despre care exista suspiciunea rezonabila ca ar fi implicate in activitatea infractionala fiind conduse in vederea audierii acestora.

In cauza se desfasoara cercetari privind activitatea unui grup infractional organizat constituit avand ca scop savarsirea infractiunii de omor calificat cu premeditare, grup care a fost constituit de trei inculpati din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin si care a fost sprijinit de alti 4 inculpati, trei dintre acestia avand calitatea de politist.

Astfel, in vederea atingerii scopului grupului infractional organizat, cei trei inculpati care au constituit grupul infractional organizat, in noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2022, au abordat, supravegheat si urmarit o persoana vatamata, pe care au atacat-o dupa ce aceasta a ajuns in dreptul imobilului in care locuieste, lovind-o in mod repetat, cu pumnii, picioarele si o bata de baseball si introducand-o impotriva vointei acesteia in portbagajul unui autoturism. Inculpatii au transportat persoana vatamata pe marginea fluviului Dunarea unde, unul dintre acestia a incercat sa o inece, tinand-o cu forta cu capul in apa.

Intrucat inculpatii si-au dat seama ca au fost alertate organele de politie, acestia au abandonat persoana vatamata intr-o zona de la periferia orasului Moldova Noua si au reusit sa fuga cu sprijinul unui al patrulea inculpat.

Referitor la activitatea inculpatilor care au calitatea de politist s-a retinut ca acestia au intocmit in mod fals fisa de interventie la eveniment ca urmare a apelului inregistrat la 112 si au atestat imprejurari necorespunzatoare adevarului, mentionand ca ar fi fost comisa o infractiune de lovire sau alte violente, fapta pentru care este necesara formularea unei plangeri prealabile.

In cursul zilei de 04.11.2022, fiind sesizat cu propunerea de luare a masurii arestului preventiv a celor 4 inculpati retinuti in cauza, judecatorul de drepturi si libertati a dispus masuri preventive fata de inculpatii care au calitatea de politist, respectiv masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile fata de un inculpat si luarea masurii controlului judiciar fata de ceilalti doi inculpati.

Cu privire la cel de-al patrulea inculpat, propunerea de arestare a fost respinsa, fara a fi dispusa o masura preventiva. Impotriva solutiei de respingere a propunerii de luare a masurii arestului preventiv (3 inculpati), procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Caras-Severin au formulat contestatie.

Mentionam ca cercetarile sunt continuate in vederea tragerii la raspundere penala a tuturor persoanelor implicate in activitatea infractionala.

Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, Serviciului Judetean Anticoruptie Caras-Severin si al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Caras-Severin.

IPJ Caras-Severin a trasmis, sambata, ca a dispus masuri fata de politistii cercetati de DIICOT, in conformitate cu Statutul politistului. Agentul arestat a fost suspendat. Sapte persoane, intre care trei politisti, sunt cercetate de procurorii DIICOT Caras-Severin pentru constituirea unei grupari cu scopul de a comite omor calificat cu premeditare, transmite News.ro.

”Avand in vedere masurile dispuse fata de trei politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, intr-un dosar penal instrumentat la nivelul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritoriul Caras-Severin, fata de persoanele in cauza se aplica prevederile legale, in conformitate cu Legea nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului”, a transmis, sambata, IPJ Caras_Severin.

Sursa citata a precizat ca se aplica suspendarea din functie in cazul arestului preventiv si punerea la dispozitie in caz de control judiciar, daca masura controlului nu prevede in mod expres suspendarea din functie.

”Pentru derularea in cele mai bune conditii a anchetei penale, Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin manifesta intreaga deschidere si disponibilitate la colaborare cu structurile abilitate, prin transmiterea tuturor informatiilor necesare pe timpul desfasurarii cercetarilor si sprijinirea anchetei”, a mai transmis Politia Judeteana Caras-Severin.

