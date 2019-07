Polițist bun, polițist rău – sau cum tânărul șef de post din Saravale a rezolvat dosarul șefului indiferent din Ghiroda

Când porneşti la drum să-ţi construieşti o casă ştii că te aşteaptă multe probleme, dar ştiind că urmezi paşii legali, te gândeşti la bucuria finală de a te vedea mutat cu familia în noua locuinţă.

Surprizele neplăcute apar însă atunci când te trezeşti cu materialele de construcţie valoroase furate şi când nici unii oameni ai legii nu te ajută, ci îi părtinesc Voluntar sau involuntar pe… hoţi, deşi au la îndemână toate datele pentru a porni pe urmele răufăcătorilor.

Printr-o astfel de neplăcută problemă trece şi D.I. care s-a gândit să-şi facă o casă pe raza comunei Ghiroda, care ne-a trimis la redacţie o scrisoare cu necazul său.

Astfel, la recomandarea unor cunoştinţe, proprietarul noii case a tocmit un constructor din Saravale care urma să se ocupe de tencuiala imobilului care era deja ridicat şi cu ferestre şi uşi montate, împreună cu o echipă de muncitori. Adică nu era o construcţie “vânturată”, ci deja avea clar definită PROPRIETATEA EXTERIOARĂ DE PROPRIETATEA INTERIOARĂ a sa asupra casei. Deci, orice pătrundere în interior (prin efracţie!!!) reprezenta o infracţiune.

“Ne-am înţeles că urma să tencuiască pe exterior întreaga suprafaţă a casei în termen de 3 zile, termen calculat de responsabilul de lucrare (constructorul angajat, n.r.) care a afirmat că va aduce pe şantier atâţia oameni câţi vor fi necesari pentru a termina lucrarea mai repede, la preţul pe mp stabilit de el şi acceptat fără nicio negociere de mine. I-am dat un avans de mai mult de 25% din suma cerută de el, înainte de începerea lucrării, restul urmând să-l primească la finalizarea lucrării. I-am acordat încredere să lucreze pentru terminarea şantierului. Din capul locului i-am adus la cunoştinţă că nu voi avea timp să vizitez şantierul, acesta asumându-şi, în preţul solicitat de el, şi să supravegheze zilnic, direct şi nemijlocit, echipa de lucru, garantând şi pentru calitatea lucrării”, spune păgubaşul D.I..

Echipa de muncitori a început să lucreze în data de 27.05.2019, iar pe data de 29.05.2019, proprietarul s-a dus să vadă stadiul lucrărilor.

SURPRIZĂ! Acesta a constatat o foarte mare risipă de material cumpărat de el, care era aruncat pe sub schele, restul mortarului era împrăştiat pe ziduri, suprafeţele tencuite au fost prost lucrate, mai mult, a fost afectată şi tâmplăria de termopan şi sticla geamurilor şi a uşilor recent montate. Practic, nepricepuţii i-au mutilat construcţia preexistentă.

Când proprietarul s-a întâlnit cu responsabilul (dirigintele) de lucrare, acesta a majorat preţul, motivând că vrea să mai încarce pereţii, dar această operaţiune nu s-a făcut ulterior. Dirigintele a promis că în 1-2 zile totul va fi gata şi de calitate.

“Responsabilul de şantier a început să facă presiuni asupra mea pentru a-i plăti pe loc restul de bani, precum şi banii solicitaţi în plus, ajungând ca spre finalul întâlnirii să mă ameninţe că îmi va arăta el mie cine este el, că îmi va trimite pe cineva să îmi facă ceva. Impulsul meu spontan a fost de a suna la Poliţie, dar am renunţat şi din dorinţa de a termina lucrările la casă i-am dat banii cheltuiţi cu cumpărarea nisipului necesar tencuielii exterioare, iar seara şi-a primit banii solicitaţi pentru lucrare, pentru continuarea lucrărilor asupra cărora ne-am înţeles”, relatează proprietarul păgubit.

Pe data de 2.06.2019, proprietarul s-a dus din nou să vadă casa, dar de această dată, IMAGINEA A FOST DEVASTATOARE!

“Cu această ocazie am descoperit că s-au furat din exteriorul casei peste o tonă de profile metalice, cărucioare din metal pentru transportarea diverselor materiale de construcţie etc., iar din interiorul casei, toate materialele pe care le-am achiziţionat recent pentru pentru tencuiala interioară, pentru montarea instalaţiei electrice şi a celei sanitar, sculele mele profesionale şi bunurile personale. O mare parte din lucrurile rămas au fost vandalizate şi distruse iremediabil. Am observat faptul că betoniera echipei de lucru şi schelele cu panouri zincate de valoare mare nu au dispărut, ceea ce mi-a confirmat în plus suspiciunea că făptaşii furtului prin efracţie sunt chiar muncitorii ce au lucrat la tencuiala exterioară a casei. Betoniera a fost recuperată de pe şantier abia în urmă cu câteva zile, de la data redactării acestei relatări”, detaliază proprietarul păgubaş.

Înţelegerea iniţială între proprietar şi responsabilul cu lucrarea a fost că muncitorii nu au acces în interiorul casei care era închisă cu ferestre şi uşi, iar în caz de condiţii nefavorabile, aceştia aveau acces la un refugiu amenajat în holul exterior al casei şi în balcon.

Imediat după constatarea furtului, proprietarul l-a sunat pe responsabilul lucrării, dar acesta a susţinut că nu muncitorii sunt hoţii şi că poate anunţa Poliţia. Lucru care s-a şi întâmplat, proprietarul a sunat la Secţia nr. 1 Poliţie Rurală Timiş, care a constatat furtul.

În data de 3.06.2019, păgubaşul şi responsabilul de lucrare care a adus muncitorii s-au deplasat la Poliţie Ghiroda, pe raza căreia se ridică construcţia, care a preluat cazul spre soluţionare. Aici, dirigintele de şantier şi-a lăsat datele personale, dar şi câteva date de contact ale unora dintre muncitorii care trebuiau să lucreze, nu să distrugă.

“Apoi, m-am deplasat împreună cu Ionel Matei, şeful Postului de Poliţie Ghiroda, şi cu un ofiţer criminalist la şantier pentru a evalua şi aceştia situaţia la locul faptei. În data de 4.06.2019, am plecat din localitate, Poliţia fiind informată de absenţa mea şi a soţiei mele pentru o săptămână. În ziua plecării, soţia mea l-a contactat suplimentar pe şeful Postului de Poliţie Ghiroda pentru a-şi pune la dispoziţie nr. propriu de telefon, în cazul unei eventuale viitoare nevoi apărute pe parcursul soluţionării cazului”, relatează proprietarul.

Numai că în acest interval, nimeni nu i-a contactat pe proprietarii casei. La revenirea în localitate, pe data de 12.06.2019, soţia proprietarului l-a sunat pe şeful de post din Ghiroda, de la care a aflat că totul bate pasul pe loc, întrucât “câţiva dintre muncitorii chemaţi la audieri au refuzat să se prezinte la poliţie, afirmând că ei sunt oameni cinstiţi şi că nu au furat nimic, iar dosarul a fost înaintat la Parchet.

Din acel moment, nu s-a mai auzit nimic despre anchetă.

În data de 18.06.2019, o cunoştinţă a proprietarului a aflat de cele întâmplate şi considera că îl cunoaşte pe unul dintre muncitori, după poreclă.

“Această cunoştinţă a sunat la Poliţie din Saravale (localitatea de domiciliu a muncitorului) pentru a relata cazul. În seara aceleiaşi zile, şeful Postului de Poliţie Saravale m-a contactat telefonic pentru a verifica informaţiile primite de la cunoştinţa mea şi astfel pentru a afla dacă pe raza localităţii lui de acţiune există persoane care săvârşesc furturi pentru a lua măsuri. Într-un mod eficient, şeful Postului de Poliţie Saravale a intrat foarte repede în posesia unor informaţii despre o posibilă locaţie unde existau mari şanse să se afle o parte din sculele furate şi ca urmare, a contactat Postul de Poliţie Ghiroda. A doua zi, în data de 19.06.2019, m-am deplasat împreună cu şeful postului de Poliţie Ghiroda la sediul Poliţiei Saravale. Cei doi ofiţeri au colaborat foarte bine şi în ziua respectivă au şi identificat cumpărătorul sculelor, s-a mers la locaţia unde au fost depozitate o mică parte din scule pentru a proceda la recunoaşterea lor de către mine şi s-au identificat totodată o parte din hoţi, care au recunoscut şi au declarat în scris că sunt autorii furtului. Cu respectiva ocazie, am rămas profund impresionat de profesionalismul, determinarea, rapiditatea şi eficienţa cu care şeful Postului de Poliţie Saravale a acţionat şi a contribuit la rezolvarea cazului, acesta fiind în continuare, ân lucru”, spune proprietarul casei.

Mai mult decât atât, pe data de 24.06.2019, şeful Postului de Poliţie Saravale, l-a contactat telefonic, din nou, pe păgubaş, comunicându-i că a mai găsit alte câteva scule în Saravale, cerându-i proprietarului să vină să le identifice şi pe acestea.

“Îmi exprim mulţumirea şi admiraţia faţă de agenţii de poliţie cu care am colaborat, în special cu şeful de Post Saravale, Gagica Ionuţ Claudiu, cu ajutoarele de post Vidac Ovidiu şi Lucaciu Paul de la Postul Saravale, care deşi nu erau direct responsabili de soluţionarea cazului, prin demersurile pe care le-a întreprins (şeful de post din Saravale, n.r.) a contribuit în mod esenţial la depistarea câtorva dintre autorii furtului şi la recuperarea parţială a pagubei”, încheie proprietarul păgubit.

În spiritul a ceea ce s-a întâmplat, putem remarca faptul că un tânăr poliţist, aşa cum este Gagica Ionuţ Claudiu, şef de Post Poliţie Saravale, s-a implicat remarcabil, fiind demn de toată admiraţia cetăţenilor, un exemplu de cum ar trebui să fie toţi poliţiştii. Dra remarcăm cu regret şi comportamentul care a lăsat de dorit total, al şefului de Post Poliţie Ghiroda, Ionel Matei, care nu s-a implicat deloc, deşi avea toate datele cazului servite pe tavă de colegul său din Saravale.

Unii poliţişti merită laude şi aprecieri, în timp ce alţii nu ştim dacă îşi merită funcţia şi salariul.

