Polițist din Giroc, reținut de procurorii DNA pentru luare de mită. A promis că rezolvă punerea în posesie a unui teren de 2,5 milioane de euro

Aurelian Gîrd. Foto: girocchisoda.roProcurorii DNA Timisoara continua sa faca ravagii in paradisul afacerilor imobiliare din Giroc, localitate de langa Timisoara de unde, saptamana trecuta, a fost ridicat cel mai puternic dezvoltator de spatii rezidentiale, cetateanul iordanian Mueen Al Shawish.

Astfel, in cadrul cercetarilor declansate in cea mai infloritoare comuna din Timis, in urma cu putin timp a fost retinut un politist de la Postul de Politie Giroc, aflat in prag de pensionare, care este acuzat de luare de mita. Potrivit unor surse judiciare, politistul s-ar fi oferit sa-l ajute pe un locuitor din Giroc, proprietar de teren, care trebuia sa fie pus in posesie pe 12,5 hectare de pamant cu potential imobiliar, serviciu pentru care a cerut o spaga de peste 10.000 de euro.

Acesta s-a prevalat de cunostintele pe care le-ar fi avut la nivelul Primariei Giroc. Dupa ce ar fi rezolvat restituirea terenului catre proprietarul de drept, politistul si-a negociat partea lui si ar fi trebui sa primeasca inca doua hectare de teren, cu o valoare de piata de 2,5 milioane de euro.

A fost saltat de procurorii DNA, in urma cu putin timp, si condus la sediul DNA Timisoara pentru audieri, scrie impactpress.ro.

