Polițist din Gorj arestat preventiv, după ce a jefuit o sală de păcănele

Un angajat al IPJ Gorj, politist in cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, a fost arestat preventiv duminica, fiind acuzat ca, la sfarsitul lunii februarie, ar fi jefuit o sala de jocuri de noroc din municipiul Targu Jiu si ar fi sustras suma de 10.200 lei.

Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, pe 26 februarie, in jurul orei 10, organele de politie din cadrul Politiei municipiului Targu Jiu au fost sesizate prin Serviciul de Urgenta 112 de catre o persoana cu privire la faptul ca un barbat neidentificat a patruns intr-o sala de jocuri de noroc, cu punct de lucru in municipiu, si, prin amenintarea cu un cutit a lucratorului gestionar, a intrat in posesia sumei de 10.200 lei.

Agresorul, dupa ce a intrat in posesia banilor, i-a solicitat lucratorului gestionar sa il urmeze catre usa de acces pentru a nu actiona butonul de panica, folosind in continuare cutitul pentru a-l ameninta. In incercarea de a indeparta agresorul, persoana vatamata – lucrator gestionar – a fost intepata in mana cu cutitul, fiindu-i provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de ingrijiri medicale.

“In urma cercetarilor efectuate de catre organele de politie din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Targu Jiu s-a stabilit identitatea autorului infractiunii de talharie calificata in persoana unui lucrator din cadrul IPJ Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, acesta fiind desemnat ca organ de cercetare penala al politiei judiciare in sensul dispozitiilor Legii 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare. Astfel, avand in vedere calitatea pretinsului autor al infractiunii de talharie calificata, dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu, urmarirea penala fiind efectuata de un procuror din cadrul acestei unitati de parchet”, se arata in comunicatul de presa.

Aceeasi sursa precizeaza ca procurorul a formulat propunere de arestare preventiva a inculpatului CCC, iar prin incheierea din data de 6 martie, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Targu Jiu a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu si a dispus arestarea preventiva a inculpatului, cercetat pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata.

In cauza, procurorul a beneficiat de sprijin din partea Politiei Municipiului Targu Jiu – Biroul de Investigatii Criminale pentru probarea intregii activitati infractionale si identificarea autorului infractiunii de talharie calificata.

IPJ Gorj a transmis ca, incepand din 6 martie, agentului de politie i-au fost suspendate raporturile de serviciu cu institutia, scrie impactpress.ro.

