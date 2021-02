Polițist din Timișoara, condamnat în dosarul hoților de buzunare, liberat condiționat după doar 13 luni de închisoare

Condamnat la inchisoare in dosarul hotilor de buzunare si incarcerat, in decembrie 2019, George Catalin Gavrea, fost ofiter in cadrul Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara, a fost liberat conditionat. Judecatoria Timisoara a admis, zilele trecute, cererea de punere in libertate formulata de fostul politist, iar procurorii nu au contestat solutia judecatorilor, in termenul legal de trei zile de la comunicare.

“Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul-condamnat Gavrea George Catalin. Dispune liberarea conditionata a condamnatului de sub puterea Mandatului nr. 294/2019 emis de Tribunalul Arad, in baza Sentintei nr. 190/2019, atragandu-i-se atentia asupra dispozitiilor art. 104.C.pen., privind revocarea liberarii conditionate, inclusiv ca urmare a savarsirii de noi infractiuni”, se mentioneaza in hotararea 276/2021 pronuntata in data de 3 februarie.

George Gavrea a fost condamnat la 2 ani si patru luni pentru dare de mita si fals intelectual, fiind incarcerat in decembrie 2019.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii