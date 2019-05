Polițist local, sfidat și amenințat de un șofer cu telefoane “la Primărie” – Video

Dupa ce social-democratii primarului Boldea au invitat zilnic oamenii la spectacole, asa cum era de asteptat, respectarea legii in zona centrala a orasului Lugoj a devenit un moft pentru zecile de comercianti veniti din mai multe judete, inclusiv Teleorman.

Comerciantii, multi expunand la vanzare produse dubioase, au instaurat la Lugoj o lege a lor, calcand in picioare, sub protectia primarului, tot ce inseamna bun simt si mai ales lege.

Cateva imagini surprinse in zona centrala a orasului demonstreaza faptul ca politistii locali au fost sfidati si chiar amenintati de indivizii ajunsi in orasul nostru pentru cateva zile. Omul legii nu a facut decat sa ii ceara unui barbat sa isi mute masina de pe trecerea de pietoni, iar de acolo si pana la un scandal in toata regula nu a mai fost decat un pas. Dupa cum se vede pe filmare, omul, care s-a recomandat a fi fost politist, nu s-a sfiit sa ameninte politistul local cu telefoane date la Primarie, totul pentru ca a indraznit sa ii ceara sa respecte legea.

