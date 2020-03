Polițiștii din Timiș au prins trei hoți cu focuri de armă

Trei indivizi au fost capturati de politisti, noaptea trecuta, dupa ce au intrat intr-o gospodarie. Oamenii legii au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare pentru a pune mana pe hoti.

Alarma a fost data la cateva minute dupa miezul noptii in localitatea Sustra unde un barbat a observat ca trei persoane au intrat intr-o casa. Politistii de la Sectia de Politie Belint au trimis in zona cativa politisti care au dat nas in nas cu infractorii.

Hotii au luat-o la fuga, astfel ca un agent a tras doua focuri de arma in plan vertical. Dandu-si seama ca nu au nici o sansa sa scape, hotii au ales sa se predea de buna voie. Politistii nu au gasit asupra infractorilor bunuri de valoare, acestia reusind sa fure cateva obiecte in valoare de zeci de lei. Cei trei sunt de loc chiar din Sustra si vor ajunge marti in fata procurorilor pentru a raspunde la mai multe intrebari. Cel mai probabil, hotii vor fi plasati sub control judiciar ei fiind cercetati pentru furt.

Sursa: Lugoj Info.ro

