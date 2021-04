Polițiștii locali au surprins în flagrant un bărbat după ce a sustras produse de la Mega Image

Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă au surprins ieri, în flagrant, un bărbat care încerca să fugă dintr-un magazin de pe Bdul General Ion Dragalina după ce a sustras mai multe produse. Cel în cauză a fost reținut imediat și legitimat, constatându-se că se numește R.V., are 43 de ani și domiciliul în localitatea Sânandrei, Timiș. De altfel, asupra sa au fost găsite produsele sustrase din magazinul Mega Image, despre care agenta de pază a societății a declarat că bărbatul a încercat să le treacă de casa de marcat fără a le prezenta. Bărbatul a fost predat pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt polițiștilor de la Secția 4, fiind ulterior prezentat procurorului și reținut pentru 24 de ore. Mai mult decât atât, bărbatul mai are la activ două furturi dintr-un magazin de haine din Iulius Mall și din magazinul DM de pe Calea Circumvalațiunii comise la finalul anului trecut, pentru care este, de asemenea, cercetat.

