Polițiștii locali patrulează în civil și prin Lugoj

Lugojul este sufocat de gunoaie. Pentru depistarea persoanelor care aruncă gunoiul pe domeniul public, dar și a celor care recurg la acte antisociale, conducerea Poliției Locale Lugoj a decis să trumită în teren polițiști în civil. După cum a anunțat Florin Dumitru, șeful Poliției Locale Lugoj, patrulele civile acționează în toate zonele din municipiu. „Din păcate, ne confruntăm cu o situație care momentan ne depășește. Din cauza aceasta am instituit niște măsuri speciale. Am înființat și patrule de lucrători din cadrul Poliției Locale, îmbrăcați în civil, pentru a surprinde persoanele fără bun simț, care aruncă gunoiul în asemenea mod. Prin rezultatele pe care le-am avut în ultimele zile, de când am instituit aceste patrule, considerăm că este o măsură bună. Sperăm să diminuăm fenomenul, pentru că totuși este o chestiune care ține de educația noastră”, a declarat Florin Dumitru. În urma acțiunilor în civil, polițiștii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale. Cea mai mare amendă, de 2.500 de lei, a fost aplicată unui bărbat care a fost surprins în timp ce arunca, dintr-un autoturism, o mare cantitate de gunoi pe domeniul public.

