Polițistul care a fost trimis la închisoare pentru o mită de 400 de lei a fost liberat condiționat

Tribunalul Timis a decis, la termenul de azi, liberarea conditionata a fostului agent de politie Alin Maghiari, de la IPJ Timis, care a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru o mita de 400 de lei. Hotararea definitiva a instantei care a judecat contestatia fostului om al legii vine la aproape trei saptamani, dupa ce, in 22.12.2022, completul C9 LC de la Judecatoria Timisoara a amanat liberarea conditionala cu 6 luni, in ciuda avizelor pozitive din Penitenciarul Timisoara.

“Admite contestatia declarata de contestatorul condamnat M.A.I. impotriva sentintei penale nr. 3266/22.11.2022 pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosarul nr.31110/325/2022. Desfiinteaza sentinta penala contestata si rejudecand cauza: In baza art. 587 C.p.p., admite cererea de liberare conditionata privind pe contestatorul condamnat M.A.I., aflat in stare de detinere in Penitenciarul Timisoara.

Dispune liberarea conditionata a contestatorului condamnat de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr.2825/2021 emis de Judecatoria Timisoara in baza sentintei penale nr.2517/2020, prin care i s-a aplicat pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de luare de mita”, se mentioneaza in Hotarare 4/2023 din 09.01.2023.

Instanta i-a atras atentia fostului politist ca liberarea conditionata poate fi revocata daca nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse.

Alin Maghiari a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, dupa ce, in 26.06.2018, a fost prins in flagrant de luare de mita. In timp ce monitoriza traficul rutier cu aparatul radar, acesta a oprit un sofer care a depasit viteza legala.

Pentru a nu-si indeplini obligatiile de serviciu, respectiv sa aplice amenda legala si sa suspende permisul de conducere pentru 90 de zile, politistul a solicitat suma de 400 de lei. La scurt timp dupa ce a primit mita, politistul a fost blocat in trafic de ofiterii DGA, dezarmat si perchezitionat.Banii au fost gasiti asupra sa.

Imediat s-a procedat la retinerea suspectului, ulterior fiind condus la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis pentru audieri si luarea masurilor preventive legale, scrie impactpress.ro.

