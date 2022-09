Polițistul cercetat penal pentru hartuirea unei profesoare din Timișoara, acuzat că-și urmărește, în continuare, fosta amantă

Colonelul in rezerva Nicolae Boia, fostul sef al Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, este acuzat de un nou act material de hartuire la adresa fostei sale amante, profesoara de matematica Iulia Perte, actualmente Iulia Mihoc, desi pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara exista in lucru un dosar penal, in care fostul politist este cercetat exact pentru acest gen de fapte.

Potrivit unei plangeri depuse la parchet, ca supliment la dosarul 2838/P/2022, Nicolae Boia este invinovatit ca, in data de 3 septembrie 2022, si-ar fi urmarit fosta iubita printr-un magazine de bricolaj, in incercarea de a purta o discutie cu aceasta.

“Suspectul Boia Nicolae m-a urmarit prin magazine si a incercat, in mod insistent, sa interactioneze cu mine si cu sotul meu, cauzandu-mi un atac de panica, fiind si copiii mei minori prezenti, iar cand a fost respins a incercat sa interactioneze cu sotul meu, Mihoc Ionut. Solicit tragerea la raspundere penala a suspectului Boia Nicolae si pentru acest nou act material de hartuire, sens in care va rog sa dispuneti de urmare”, se mentioneaza in adresa depus la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.

In acest context, pentru probarea noului act de hartuire, Iulia Mihoc a solicitat procurorului care instrumenteaza dosarul sa dispuna ridicarea inregistrarilor video din magazinul Dedeman, din data de 3 septembrie 2022, in intervalul de timp 15 – 17.

“Avand in vedere ca inregistrarile video ale camerelor de supraveghere nu se conserva pe o perioada mare de timp, se impune sa dispuneti masuri de conservare si, respective, de ridicare de catre organelle de politie, in cel mai scurt timp”.

Reamintim ca, in decembrie 2020, comisarul sef Nicolae Boia s-a pensionat din politie, dup ace a fost acuzat de hartuire si santaj de catre Iulia Perte. La vremea respectiva, de acest caz s-a ocupat DNA Timisoara.

“Toate lucrarile sunt inregistrate, eu am actionat institutional si nu am facut altceva decat sa joc un rol, ca sa adun probe despre anumite acte de coruptie. Se va vedea la finalizarea cercetarilor. Inregistrarile puse in circulatie de informatoarea mea, in care apar facand anumite declaratii siropoase, reprezinta o strategie prin care incercam sa recuperez un stick de memorie pe care se aflau dovezile actelor de coruptie”, s-a aparat Nicolae Boia, avandu-l sfatuitor pe aparatorul sau, avocatul bucurestean Catalin Dancu.

