Pompierii, ambulanța și poliția alertate de o tânără, prin 112, după ce un pescar nu a reușit să scoată un pește din râul Timiș

Scene ca-n filmele de comedie, in centrul Lugojului. Pompierii, ambulanta si politia alertate prin 112, dupa ce un pescar nu a reusit sa scoata un peste din raul Timis

Situatie ca-n filmele de comedie, in noaptea de joi spre vineri, in zona centrala a orasului Lugoj. O tanara care trecea in zona Podului de Fier, a sunat la 112, dupa ce a auzit strigatele disperate ale unui barbat, care cerea ajutor. Pentru ca tipetele veneau de pe mal, apelanta s-a gandit ca cineva a cazut in rau si are urgent nevoie de salvare. Imediat, mai multe echipaje de politie, ambulanta si pompieri au ajuns in zona, fiind pregatite sa intervina si sa salveze viata persoanei.

Inainte sa coboare digul, salvatorii au aflat, cu surprindere, ca nu este nimeni in pericol, iar strigatele de ajutor au venit din partea unui pescar, care cerea sprijinul catorva prieteni care il insoteau, dupa ce a prins in carlig un peste mare.

Dupa cateva minute de “lupta” cu pestele, instalatia lansetei a cedat, iar acesta s-a eliberat. Echipele de interventie si salvare s-au retras, dupa ce au mai verificat inca odata zona si s-au asigurat ca nimeni nu are nevoie de salvare, scrie Lugoj Info.ro.

