Pompierii voluntari de la Fornetti, salvatorii comunității în lupta cu incendiul de vegetație

Un incendiu de vegetație izbucnit, vineri, 06.09.2024 după ora 16.00, la aproximativ un kilometru distanță de sediul companiei Fornetti România din județul Timiș a fost stins rapid datorită intervenției curajoase și eficiente a pompierilor voluntari care fac parte din Serviciul Privat pentru Situații de Urgență al companiei. Acești eroi din umbră, dedicați atât siguranței angajaților cât și a comunității din jur, au acționat cu promptitudine și profesionalism, împiedicând propagarea flăcărilor și protejând astfel bunurile și viețile din zonă.

O mobilizare exemplară în fața pericolului

Incendiul a izbucnit în cursul după-amiezii de vineri, când vegetația uscată, favorizată de temperaturile ridicate și vântul puternic, a început să ardă. Focul s-a extins rapid, amenințând să ajungă în apropierea unor clădiri și să provoace pagube majore. Cu toate acestea, datorită unei intervenții rapide din partea echipei de pompieri voluntari de la Fornetti, focul a fost adus sub control înainte de a putea provoca daune.

„Am acționat imediat ce am fost alertați. Fiecare membru al echipei de pompieri voluntari este pregătit să intervină în situații de urgență, iar astăzi am demonstrat încă o dată că suntem capabili să facem față provocărilor. Siguranța este prioritatea noastră și suntem recunoscători că am reușit să prevenim un dezastru,” a declarat unul dintre pompierii voluntari implicați.

Recunoștință și apreciere pentru pompierii voluntari

Reprezentanții companiei Fornetti au exprimat întreaga lor recunoștință față de echipa de pompieri voluntari care, deși nu sunt profesioniști în acest domeniu, au dovedit o extraordinară pricepere și dedicare.

„Suntem extrem de mândri de echipa noastră de pompieri voluntari. Acești oameni, deși au alte responsabilități în cadrul companiei, sunt mereu pregătiți să își asume riscuri și să protejeze atât bunurile noastre, cât și pe cele ale comunității din jur. Astăzi, datorită lor, am evitat un dezastru care ar fi putut avea consecințe majore. Le mulțumim din suflet pentru curajul și dăruirea lor,” a declarat directorul companiei.

Un angajament continuu pentru siguranță

Serviciul Privat pentru Situații de Urgență al Fornetti Romania nu doar că asigură protecția internă a companiei, dar are un rol activ și în sprijinul comunității. Prin astfel de intervenții, pompierii voluntari demonstrează că spiritul de solidaritate și responsabilitate sunt esențiale în prevenirea și gestionarea situațiilor de criză.

„Siguranța este una dintre valorile fundamentale ale companiei Fornetti. Investim constant în pregătirea și echiparea echipei noastre de pompieri voluntari, pentru a ne asigura că sunt pregătiți pentru orice scenariu. Faptul că astăzi au intervenit atât de prompt și eficient este o dovadă a eforturilor noastre comune,” a adăugat un alt reprezentant al companiei.

Intervenția pompierilor voluntari de la Fornetti rămâne un exemplu de profesionalism, curaj și solidaritate, demonstrând că, în fața pericolului, spiritul de echipă și dedicarea pot face diferența între un dezastru și o salvare reușită.

