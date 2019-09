Porți deschise, la adăpostul Asociației „Free Amely 2007” Lugoj

Asociația „Free Amely 2007” Lugoj sărbătorește marți, 10 septembrie, 12 ani de activitate intensă de protecție a animalelor. Cu acest prilej, la adăpostul asociației, situat între satele Tapia şi Măguri, între orele 11 și 17, va avea loc „Ziua porților deschise”. „În urmă cu 12 ani, pe data de 10.09.2007, am pornit sfios la drum sub numele de „Asociația Free Amely 2007”. Nu aveam experiență, nu aveam bani, nu aveam un adăpost al nostru, dar aveam o mare dorință de a salva miile de câini și pisici abandonați pe străzile Lugojului, ceea ce, în mare parte am și reușit cu ajutorul prietenilor din România, Germania, Danemarca, Marea Britanie, Suedia, Austria, Elveția, Olanda, Italia, U.S.A, Spania și Cehia. Vă mulțumim tuturor! La ceas aniversar, vă invităm în ziua de 10 septembrie, în intervalul orar 11:00 – 17:00, să vizitați Adăpostul Free Amely 2007, să vă jucați cu câinii și pisicile, să adoptați, să faceți donații sau să vă programați propriile animăluțe la castrat, fără să plătiți dumneavoastră, fiindcă la noi castrarea-i gratis, doar să vreți”, a anunțat Elena Balaj, președinta Asociației „Free Amely 2007”.

