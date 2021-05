Povestea Castelului Săvârșin – lansată în prezența Majestății Sale Margareta în Satul Regal

Duminică 9 mai, lansarea volumului Povestea Castelului Săvârșin, scris de Alteța Sa Regală principele Radu, a trezit un interes foarte mare în rândul bănățenilor, care au ținut să fie prezenți în Satul Regal, alături de Majestatea Sa Margareta și a Alteței Sale Regale Principesa Sofia.

Din păcate, din cauza respectării normelor de protecție anti-COVID s-a permis un număr limitat de persoane, în curtea Domeniului Regal de la Săvârșin.

Strălucitorul volum a apărut în condiții grafice excelente la editura Curtea Veche.

În prefața cărții, Majestatea Sa Margareta a vorbit cu emoție despre primele zile petrecute în castel.

”Primul lucru care îmi vine în minte când vorbesc despre Săvârșin este armonia castelului și a parcului. Proporții frumoase, culori extraordinare, o lumina caldă și plină, spațiu și tihnă. Armonia a fost completată fără îndoială de mâna bunicii mele care a tranformat edificiul într-un cămin plăcut și elegant.

Pe urmă există această amprentă istorică de neșters a întregului domeniu. Sute de ani, din Evul Mediu și din istoria modernă a Europei, adunați într-un loc strâns legat de lume a puterii politice, economice și de eferversecență culturală a continentului.

Domeniul Săvârșin este ca tatăl meu, un supravețuitor. A trecut printr-o mulțime de războaie, prin revoluții, prin foc și jaf. A rezistat tuturor restriștilor, iar astăzi se înalță de un alb imaculat, iluminând o nouă lume, una care din fericire nu cunoaște niciuna dintre adevăratele întunecimi ale secelelor trecute.

Apoi familia mea este atât de strâns legată de acest loc! Bunica și tatăl meu, mama și surorile mele, Radu și cu mine, toți îl purtăm în suflet, așa cum nutrești afecțiune pentru ceva care te unește cu celălalt în inimă și în minte…!”

ASR principele Radu a explicat de ce a scris această carte:

” Volumul este un obiect foarte frumos. Am găsit că este de datoria mea să prezint lucruri de care nimeni altcineva cred că nu ar fi vorbit. Acel an 2000 coincide cu începutul unui nou mileniu și secol. Întoarcerea regelui Mihai și a reginei Ana s-a petrecut în 2001. Astfel am făcut această călătorie.

Regele s-a întors într-o casă complet goală. Nu se mai aflau nici măcar prizele, nici ușile, nici ferestrele, oglinzile de la baie sau podelele. După două decenii castelul, parcul și satul regal în care vă aflați arată bine fiindcă noi am parcurs un drum cât o viață. Azi mergeam pe meridianele lumii unde eram invitați, pentru ca a doua zi să revenim aici ca să continuăm reparația castelului.

Poimânie mergeam la București unde Regele vorbea în parlament, iar răspoimâine reveneam pentru a planta copacii dispăruți și să lucrăm intens la refacerea edificiului. Noi nu am avut privilegiul ca renașterea castelului să aibă loc într-un anumit timp dat. Am mers încet încet și am ajuns până în acest punct astăzi. Povestea castelului Săvârșin este o poveste de viață, o poveste de familie, pas cu pas în existența noastră plină de dezamăgiri și bucurii.”.

După lansarea volumului, la ora 16.00, a început un minunat concert de jazz susținut de Steel Jazz Quintet, timp de o oră.

Amintim că, luni, 10 mai, de la ora 12.00, este deschis pentru public Domeniul Regal Săvârșin.

Comentarii

comentarii