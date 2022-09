Povestea celei mai înalte clădiri a epocii comuniste din Timișoara. 51 de ani de la construcția Continentalului

Cea mai înaltă clădire din Timişoara, cu cei 90 de metri, este Catedrala Ortodoxă din Piaţa Victoriei. Hotel Continental a fost cândva cea mai înaltă clădire din Timișoara, având 59 de metri și 15 etaje. Hotelul a fost inaugurat în 1971 și era o adevărată mândrie a comuniștilor.

La sfârşitul anilor ’60, Partidul Comunist Român a cerut să se construiască o serie de spaţii de comerţ, hoteluri, case de cultură, stadioane şi săli de sport în marile oraşe. Institutele de proiectare au primit permisiunea să realizeze planuri mai sofisticate şi mai valoroase din punct de vedere estetic. S-au găsit bani pentru ele. A fost perioada în care la Timişoara s-au făcut magazinul Bega, hotelurile Continental şi Timişoara, Casa Tineretului, Casa de Modă „Modex”, sala Olimpia şi altele.

De proiectarea clădirii a fost însărcinat arhitectul Gheorghe Gârleanu.

„Înainte de Continental, am lucrat la amenajarea unui hotel la Lugoj. Hotelurile făceau parte dintr-o tematică pe care Ministerul Turismului a dat-o şi altor localităţi. Am avut mână liberă să fac o clădire impunătoare. Totuşi, trebuia să fie un hotel cu 300 de camere. Pe lângă camerele de cazare, recepţie, am făcut restaurant, braserie, două terase, piscină, barul de zi. Am luptat să se facă şi barul de noapte. Exista un salon de conferinţe. Era şi frizerie-coafură. Am vrut să fie un adevărat complex. Bucătăria încadrată în centru, să poată să deservească tot complexul. Era o rezolvare inedită. Totul era funcţional perfect. Pe vremea aia se folosea materiale prefabricate. Era o lucrare interesantă din punct de vedere al aspectului. Era cea mai înaltă clădire din Timişoara. La început, câţiva ani, se putea merge pe terasă, pentru a vedea oraşul de sus. Se plătea un leu, doi, nu mai ştiu exact. Am făcut terasa să fie circulabilă. Dar s-a abandonat ideea cu vizitarea”, a mai declarat Gîrleanu, care a fost premiat de Uniunea Arhitecţilor pentru hotelul Continental.

Iată cum suna un articol apărut în Scânteia în august 1971:

„Cea mai nouă și mai înaltă clădire din municipiul Timișoara – hotelul Continental, dar de curând în folosință, are 14 niveluri, care găzduiesc un mare complex de cazare și alimentație publică. Realizat într-o concepție arhitecturală modernă, Continentalul timișorean îmbină în chip fericit frumosul cu utilul, oferind oaspeților multiple posibilități de petrecere agreabilă a timpului. Începând cu ușa cu celulă fotoelectrică de la intrare și holul de primire, placat cu marmură, lambriuri de lemn și aluminiu, mobilat cu fotolii și canapele confortabile, și până la ultima cameră de la nivelul 14, situat la o înălțime de 50 de metri, care dispune de hol, baie cu cadă, pereți tapetați cu material plastic, cu mochetă pe jos și dispunând de tot mobilierul adecvat – hotelul Continental constituie o expresie a bunului gust.

În afara spațiului destinat exclusiv cazării, hotelul Continental dispune, de asemenea, de un adevărat complex alimentar: restaurant, terasă, salon de recepții, bar de zi și bar de noapte, precum și de ateliere de coafură, cosmetică, frizerie etc.

Pentru ca oaspeții care poposesc aici, din țară și de peste hotare, fie și numai pentru câteva ore, să se simtă cât mai bine, personalul dovedește o maximă solicitudine față de dorințele fiecărui turist. salariații hotelului sunt absolvenți ai unor școli comerciale și cursuri de specialitate (în țară și străinătate), vorbesc curent una-două limbi de circulație internațională. iată doar câteva argumente care îndreptățesc invitația adresată de Oficiul județean de turism Timiș – căruia îi aparține hotelul – tuturor turiștilor ca, în trecere prin Timișoara, să poposească și la Continental”, a scris Cezar Ioana, corespondentul Scânteii de la Timișoara.

Continental avea să dețină recordul mult timp după Revoluție, însă în ultimele decenii, dar mai ales în ultimii ani, au început să se înmulțească turnurile înalte.

Cea mai înaltă clădire de locuit din Timișoara avea să devină Fructus Plaza, construită în 2011, cu o înălțime de 65 de metri, dar recordul a fost doborât recent de turnurile Riverside de la ISHO, care au 65 de metri și 20 de etaje.

Iar cea mai înaltă clădire de birouri este astăzi UBC 0 de la Iulius Town, cu peste 70 de metri (ar fi trebuit să fie de 155 de metri, cu 27 de etaje, însă din cauza crizei proprietarii au decis să se oprească la jumătatea proiectului).

Comentarii

comentarii