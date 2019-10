”Prăvălia noastră” din… Timișoara

”Prăvălia Noastră” este un elegant magazin, unde consumatorii din Timișoara pot găsi produse naturale, sănătoase și neprocesate, fără aditivi, fără coloranți și fără potențatori de aromă și gust, fără adaosuri de zahăr sau făină albă, produse care nici nu au fost supuse temperaturilor pentru a fi fabricate.

La… prăvălie, găsim bunătăți atent selecționate, direct de la producătorii din țările mediteraneene, cu precădere Grecia, dar și din Italia, Spania sau chiar din America de Sud. Producătorii aleși acordă o atenție deosebită întregului proces tehnologic, de la cultura plantelor până la procesul de preparare și ambalare.

”Am deschis acest magazin din propriile nevoi, fiindcă nu găseam pe piața din România produsele alimentare pe care eu le căutam și le doream, de aceea m-am gândit să inițiez această afacere. După ce am studiat și testat oferta existentă pe piață, am constatat că ingredientele de calitate sunt puține și, de multe ori, exagerat de scumpe, iar informarea consumatorului este deficitară. Astfel, gustul produselor pe care le promovăm este unic și dificil de găsit în România. Avem alimente mediteraneene sănătoase cu gust autentic. Tatăl meu este grec, deci sunt pe jumătate grec, iar legătura cu Grecia este firească”, a explicat Stogianis Kozaridis, fondatorul Prăvăliei Noastre.

Pentru a pregăti deschiderea magazinului, Stogianis a călătorit doi ani în străinătate, a luat legătura directă cu producătorii și le-a vizitat fermele din Grecia, Spania și Italia. Așadar, prin ”Prăvălia Noastră” sunt valorificate mărfuri care nu se produc în România. Toate sunt de origine vegetală. Produsele care vin din Europa sunt cumpărate direct de la fermieri, iar cele care vin din America de Sud, Stogianis le achiziționează de la parteneri serioși și cu mare experiență din Grecia.

Uleiuri de măsline, de nuci, avocado, cocos, dar și dovleac, de cânepă, ulei de argan, toate presate la rece, diferite nuci și semințe crude, migdale, caju, fistic, alune de pădure, mugurii de pin, nuci pecan, nuci macadamia sau nuci braziliene cu un conținut ridicat de grăsimi mononesaturate – toate acestea și multe altele pot fi găsite la Prăvălia Noastră

”Clienții noștri sunt uimiți de calitatea produselor pe care le găsesc în prăvălia noastră. Nu se așteptă ca acestea să aibă asemenea gusturi delicioase. Noi ținem nucile și semințele în frigider, de aceea rămân proaspete, crocante și foarte bune”.

Ca să se distingă pe piața inundată de tot felul de oferte, Stogianis (Iannis) a creat două mărci proprii pe care le-a înregistrat la OSIM: una este ”Prăvălia Noastră” a doua este Nutrissimo. Practic, compania desfășoară activitate integrată. Ar mai trebui să cuprindă producția. Magazinul are un atelier de ambalare a produselor avizat de DSVSA Timiș și de DSP Timiș, dar produsele lichide – uleiuri, creme etc – vin gata ambalate. ”Noi cumpărăm direct de la producător și importăm, ambalăm cu propria marcă și vindem direct către consumatorul final din Timișoara și din țară. Următorul pas este să intrăm cu acțiuni sau părți sociale la unele companii din Grecia, care sunt furnizorii noștri”, a explicat Stogianis. Magazinul are și serviciul de livrare la domiciliu în 24 de ore, la nivel național, oriunde în România. În Timișoara, o livrare costă 10 lei, iar în țară, 15 lei. La comenzile de peste 350 de lei, livrarea este gratuită, prin curier rapid.

De ce ar trebui ca timișorenii să cumpere produse de la magazinul ”Prăvălia Noastră”? Stogianis a explicat: ”În primul rând, produsele noastre sunt foarte bune și sigure din punct de vedere calitativ. Sunt fără compromis. De asemenea, există un raport foarte corect dintre calitate și preț. Noi suntem singura companie care unește producătorul de consumatorul final. De aceea, produsele sunt foarte bune calitativ și la un preț mediu. Timișorenii, și românii, în general, trebuie să apeleze cu mare încredere la Prăvălia Noastră. Cei care vin să cumpere au parte și de degustarea produselor pe care le achiziționează”.

Simpaticul Stogianis a mai spus:

”Misiunea noastră constă în crearea unei comunități on-line, o platformă unde toți cei pasionați de gastronomia sănătoasă se pot informa și pot achiziționa ingrediente de cea mai bună calitate”.

Proiectele sunt mari pe viitor. Chiar lângă magazin (situat pe str. Ariadna nr. 1A), se va deschide în scurt timp o cofetărie cu produse la fel de proaspete și de mare calitate, fără aditivi, fără coloranți, fără potențatori de gust și culoare, unde vor mai fi angajate patru persoane.











