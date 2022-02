Prefectul Mihai Ritivoiu cere Primăriei Timișoara să se hotărască de câți bani are nevoie de la guvern pentru Colterm

Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, solicită un răspuns clar de la Primăria Timișoara referitor la sumele pe care Primăria Timișoara le solicită de la guvern pentru susținerea furnizării energiei termice. El spune că i s-a adresat o asemenea cerere pentru 131 de milioane de lei, dar că în mediul public apar tot felul de alte cifre.

„Erau 40 de milioane disponibili la Ministerul Dezvoltării săptămâna trecută pentru aceste compensări și supracompensări pentru că față de compensarea inițială se mai dă o reglare bazată pe această compensare, în funcție de necesarul fiecăruia. Deci, este o sumă care, din punctul meu de vedere se apropie de 100 de milioane de lei. Eu am primit o solicitare de 131 de milioane de lei, dar prin presă s-au mai cerut sume care nu au nicio legătură una cu alta, de la un milion de lei pe zi la 50 de milioane pentru toată iarnă, și ar fi bine să se hotărască Primăria Timișoara exact de câți bani are nevoie, pentru că eu încep să am rezerve să iau de bună orice solicitare a lor. Nu știu pe ce calcule se bazează. Ultima solicitare am primit-o în prima mea zi de prefectură”, a declarat prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu.

Dacă tot vine vorba despre acele 131 de milioane, Ritivoiu spune că, de fapt, ajutorul de la bugetul național se apropie de suma de 100 de milioane. Deocamdată la Colterm au ajuns 78,6 milioane de lei: 53,8 din fondul de rezervă și 24,8 pe mecanisme de compensare a prețului din facturile de gaz, spune prefectul. Mai urmează alți bani pe compensare.

