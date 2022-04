Prefectul Mihai Ritivoiu le-a pus gând rău centrelor de permanență din Timișoara

În cadrul conferinței de presă de miercuri, 13 aprilie, prefectul județului Timiș, social-democratul Mihai Ritivoiu, a declarat că trimite controale amănunțite la centrele de permanență din județ. Dacă foști directori numiți de PSD la Direcția de Sănătate Publică Timiș au aprobat înființarea fără control a acestor centre, acum Ritivoiu face exact opusul și cere închiderea mai multor astfel de unități, în mod special din zona urbană.

Marți au avut loc controale mai restrânse și au fost găsite câteva nereguli. Cea mai mare problemă ar fi, însă, faptul că acestea ar „toca” milioane de lei anual pentru un număr relativ mic de pacienți. În plus, multe dintre ele ar fi fost înființate și ilegal. Și numărul acestora ar fi prea mare, reprezentând 17% din totalul național. În perioada următoare ar urma să fie organizate și controale „extinse” la toate centrele de permanență.

În Timiș, a explicat Ritivoiu, sunt 47 de centre de permanență, funcționale între orele 15 și 08, de luni până vineri, și non-stop în weekend și în zilele de sărbători legale. Teoretic, potrivit legii, acestea ar trebui să fie înființate din dispoziția DSP Timiș și cu acceptul CJAS Timiș, potrivit Legii 263/2004, „în zone izolate sau greu accesibile ori în localități din mediul urban sau rural în care direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuității asistenței medicale primare”. Or, cele din Timiș au următoarea distribuție: 21 în rural și 26 în urban (17 în Timișoara, cinci în zona periurbană, patru la Lugoj).

Aceste centre primesc fonduri de la CJAS: 80 de lei pe ora de funcționare. Astfel, prefectul a ajuns la o sumă totală de 6,9 milioane de euro (34 de milioane de lei) pe an pentru funcționarea celor 47 de centre. Indicatorii arată, însă, că, în medie, un astfel de centru tratează patru pacienți pe zi. În principiu, Ritivoiu propune închiderea mai multor centre din Timișoara și trimiterea bolnavilor la cele două centre de primiri urgențe de la „Județean” și „Municipal”. În afară de calculul său și de două nereguli depistate marți, până acum, prefectul nu a prezentat date obiective asupra activității acestor centre și impactul asupra secțiilor de urgență ale spitalelor în cazul unor eventuale desființări.

„Mie asta mi se pare nefiresc, sub aspectul cheltuirii banilor publici. Reprezentanții DSP au dispus (marți – n.r.) controale punctual, verificări la câteva centre. Printre concluzii relevate au fost: o instalație de sterilizare care nici acum doi ani nu mergea nu a fost reparată, medicamente expirate. Nu am nimic cu asigurarea de servicii în regim permanent acolo unde se impune. La noi lucrurile au scăpat de sub control. Șapte milioane de euro anual, gândiți-vă ce ar însemna să eliminăm centre din zona urbană și să salvăm câteva milioane de euro. Cu câteva milioane de euro pe an putem să optimizăm unitățile de urgențe aflate în Timișoara sau la alte spitale”, a declarat Ritivoiu.

Tot acesta a spus că va dispune „un control extins la aceste centre de permanență”, realizat de o echipă mixă DSP, CJAS și prefectură. „Nu vom lua nicio decizie decât după un control judicios. Vom vedea urmarea acestui control, ce centre ținem, ce centre închidem, modalități în care să propunem modificări legislativă, să fie plătite eventual la numărul de pacienți tratați”.

