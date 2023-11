Prefectura Timiș a rezolvat primele dosare depuse la Comisia Funciară pe baza Legii 87

Un număr de 17 solicitanți au acum rezolvate problemele pentru care au depus solicitări, la Prefectura Timiș, pe Legea 87 / 2020, de primire a terenurilor aferente curților și grădinilor. În toate cazurile a fost vorba solicitări depuse pe Timișoara, a anunțat prefectul Mihai Ritivoiu.

El le transmite celor care au astfel de probleme, legate de curți și grădini, să se adreseze instituției.

Cei care au depus, în ultima lună astfel de solicitări, au acum problemele rezolvate.

”Primii timișoreni își vor primi curțile și grădinile aferente caselor, prin Legea 87 / 2020. Am aprobat astăzi în ședința Comisiei Județene de fond Funciar primele 17 de dosare de pe Timișoara. Practic, tot ce am primit în ultima lună am luat în discuție”, a transmis Mihai Ritivoiu.

Pentru cei care mai ai astfel de probleme, rezolvarea se poate face după depunerea unei solicitări.

”Le recomand tuturor timișenilor direct interesați să se ducă la primăriile de unde au terenuri de primit și să se intereseze de starea dosarelor lor. Dacă nu sunt complete, să le completeze, iar dacă sunt complete, să fie trimise spre noi. Eu, la Prefectură, voi face o prioritate din discutarea tuturor dosarelor pe Legile 87 și 231. Doar să le primim de la Comisiile Locale de Fond Funciar”, mai spune Ritivoiu.

Comentarii

comentarii