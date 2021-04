Pregătește-te pentru sărbători în familie la Iulius Town! Află programul special de Paște

Timișoara, 28 aprilie 2021: Apropierea sărbătorilor pascale aduce un nou program de funcționare la Iulius Town. Astfel, dacă ai început să te gândești la câte pregătiri ai de făcut până în momentul în care te așezi la masă cu cei dragi alături și te bucuri de arome alese, cadouri, zâmbete și povestiri, află că programul magazinelor este din nou până la ora 21.00. De asemenea, în Sâmbăta Mare acestea vor fi deschise până la ora 18.00, iar în a doua zi de Paște vor avea program, între orele 10.00 – 21.00.

Vopsirea ouălor, decorarea casei, înnoirea garderobei, dar și cadourile aduse de Iepuraş sunt cele mai cunoscute obiceiuri de Paşte, iar pregătirile sunt o bucurie în fiecare an, căci asta aduce familia mai aproape. Dacă îți place să faci lucrurile din timp și ți-ai pregătit lista cu ingredientele necesare pentru masa de Paște, poți face cumpărăturile în magazinele din Iulius Town în intervalul orar 10.00 -21.00 până vineri, 30 aprilie 2021, și între 10.00 – 18.00, sâmbătă. În aceste intervale orare, poți alege cadourile pentru cei dragi, decorul tematic cu iepurași și flori, ținuta pentru masa festivă și bunătăți de la producătorii locali. Excepție face hypermarketul Auchan, care este deschis între orele 07.00 – 21.00 până vineri, inclusiv și între 07.00 – 18.00, sâmbătă.

În prima zi de Paște, atât magazinele din Iulius Town, cât și hypermarketul Auchan vor fi închise. Însă, te poți bucura de plimbări în Iulius Gardens, unde primăvara și-a făcut simțită prezența și poți descoperi atmosfera festivă a restaurantelor și cafenelelor. Duminică, între orele 09.00 – 21.00, Tucano Coffee te întâmpină cu băuturi sofisticate, iar Fenice te îmbie între orele 12.00 – 21.00 cu preparate delicioase. De luni, 3 mai 2021, toate magazinele vor fi deschise între orele 10.00 – 21.00. Programul complet poate fi consultat pe www.iuliustown.ro sau pe pagina de Facebook Iulius Town Timișoara!

După ce ai făcut cumpărăturile, nu uita să participi la campania „This Easter, follow your nature”. Astfel, până pe 1 mai, dacă faci cumpărături de minimum 300 de lei din Iulius Town, în aceeași zi, vei fi premiat instant cu vouchere și te califici pentru marele premiu – un fotoliu de masaj Komoder. Tot ce trebuie să faci este să te bucuri de shopping și să mergi cu bonurile fiscale la Centrul de Premiere. Aici, zilnic, primii 125 de clienți înregistrați în sistemul electronic primesc vouchere de cumpărături și sunt înscriși automat în marea tombolă pentru un fotoliu de masaj FOCUS II, cu 12 programe de masaj, sistem de încălzire, comandă vocală, space saver, zero gravity și muzică prin bluetooth, de la Komoder. Norocosul câștigător va fi desemnat marți, 4 mai 2021, prin tragere la sorți.

