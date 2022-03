Premieră, la liceul din Giroc Timiș

„Să citești câte 10 minute în fiecare oră de limba română? Și nu o carte care „trebuie”, ci una pe care eu mi-am dorit-o cu adevărat? Mi s-a părut cea mai faină experiență!”, spune Mihai, clasa a X-a.

„Mi-a plăcut foarte mult acest proiect! Sincer! De ce? Am citit o carte pe care eu am ales-o, am împărtășit colegilor impresii despre ea și, în plus, am descoperit la ei o mulțime de alte cărți care mi se par interesante și pe care vreau să le citesc și eu”, este de părere Andrei, clasa a VIII-a.

„Avem multe teme și prea puțin timp pentru citit. Tocmai de aceea, faptul că am putut să facem acest lucru la școală, m-a bucurat foarte tare”, spune și Sonia, clasa a VII-a.

Sunt doar câteva dintre impresiile elevilor participanți la un proiect inedit de promovare a lecturii, desfășurat pe parcursul lunii februarie, la Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc. „Liniște! Aici se citește!” este un demers în care au fost implicați elevi de gimnaziu și liceu, coordonați de Luminița Ivan, profesor de limba română.

„După cum cred că știți, ziua de 15 februarie este Ziua națională a lecturii. Împreună cu elevii mei din clasele a V-a C, a V-a D, a VII-a A, a VIII A și a X-a am dedicat cărților întreaga lună februarie. Asta înseamnă că, la începutul fiecarei ore de limba română, am citit împreună câte zece minute, iar la finalul lunii, fiecare și-a prezentat cartea în fața clasei. Inclusiv eu. Le-am lăsat copiilor libertatea să aleagă fiecare ce cartea vrea. Dincolo de bucuria cititului neîngrădit de… „lecturi obligatorii”, eu, ca dascăl, am reușit astfel să îmi cunosc mult mai bine elevii, să descopăr care le sunt preocupările din viața de zi cu zi și care le sunt obiceiurile de lectură.”, a explicat Luminița Ivan, coordonator al proiectului.

Proiectul „Liniște! Aici se citește!” se este la prima ediție la liceul din Giroc. Succesul de care s-a bucurat însă printre elevi îi face pe organizatori să se gândească deja la transformarea acestuia într-un demers anual.

