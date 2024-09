Premieră la MINA Pop-Up Timișoara, pe 3 octombrie: spectacol imersiv de dans [IN BETWEEN], cu dansatori și acrobați

Odată cu deschiderea MINA Pop-up Timișoara în Iulius Town, pe 3 octombrie 2024, va avea loc în premieră și spectacolul de dans imersiv [IN BETWEEN]. O reprezentație fascinantă vizual și o experiență multimedia colectivă, spectacolul combină dansul contemporan, acrobațiile și noile media într-un basm hi-tech. MINA Pop Up va avea loc la Timișoara între 3 octombrie 2024 și 12 ianuarie 2025, perioadă în care vor fi prezentate mai multe spectacole imersive și instalații interactive.

Eroii spectacolului care va avea loc pe 3 octombrie, în cadrul MINA Pop-Up din Iulius Town, sunt zece dansatori și acrobați ce ne vor purta într-o aventură imersivă uluitoare, între mai multe dimensiuni, o simbioză între uman și artificial. Gândit ca un basm hi-tech, [IN BETWEEN] propune audienței o experiență multisenzorială a conexiunilor. Își invită spectatorii să exploreze universuri interioare, să experimenteze îmblânzirea tehnologiei și să treacă granița dintre real și virtual, dintre corp și avatar.

Prin îmbinarea dansului contemporan, a acrobațiilor și noilor media, acest spectacol ne încurajează să ne aventurăm în „necunoscutul” digital, o prezență din ce în ce mai palpabilă în viețile noastre, la limita dintre (supra)natural și extraordinar. Spectacolul durează 45 de minute şi va avea două reprezentații, la ora 19.00 și 20.15. Pentru mai multe informații și detalii despre programare, vă invităm să vizitați minamuseum.com.

Printre performerii spectacolului se numără și Dumitru Roșca, acrobat la Circul Metropolitan, fost gimnast de performanță cu multiple premii naționale și internaționale. Până în prezent a obținut 5 titluri de Campion Național, 4 de Campion Mondial și încă 2 Recorduri Mondiale pentru scorurile dobândite în execuția sa. Georgeta Corca, care interpretează un dans în spectacolul [IN BETWEEN], are o experiență de peste 15 ani în domeniul artelor contemporane și deține Recordul Național pentru cel mai bun scor la categoria Pole Sport Feminin. Doi ani consecutivi, Georgeta Corca a fost laureată cu titlul de Atletă a Anului în cadrul Campionatului Mondial de Pole & Aerial Sports IPSF, devenind unul dintre principalii promotori ai acestei discipline și contribuind la schimbarea mentalității și eliminarea stigmatului asociat dansului la bară.

Spațiul MINA Pop Up este un cort de 450 mp, cu proiecții 360, organizat împreună cu Iulius Town Timișoara în parcarea UBC0.

Biletele pentru MINA și MINA Pop-Up sunt disponibile pe site-ul oficial al muzeului, la secțiunea bilete. Pentru mai multe informații și detalii despre program, vizitați www.minamuseum.com/minapopup/. Proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii.

Comentarii

comentarii