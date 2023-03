Premieră la Palatul Apelor Timișoara, cu 9 visători de Bega 

În prezența prefectului, Mihai Ritivoiu, a fostului director, ABAB, Titu Bojin, și a multor artiști vizuali, vineri, 17 martie, a avut loc vernisajul expoziției APA- interferențe culturale, în Palatul Apelor, la sediul Administrației Apelor Banat Timișoara.

Evenimentul este dedicat Zilei mondiale a apei 2023, iar Palatul Apelor a organizat în premieră o asemenea manifestare de artă.

În deschidere, directoarea ABAB, Lucreția Bociort, a vorbit despre importanța acestei manifestări culturale și de talentul extraordinar al artiștilor vizuali care au avut ca temă de inspirație apa, pentru a crea spectaculoasele tablouri. Expoziția cuprinde lucrări semnate de Dorothea Hîrjoi, Smaranda Moldovan, Lia Popescu, Nada Stojici, Viorel Coman, Dorel Olteanu, Tar Bela, Pavel Torony și Costin Brăteanu, visători de Bega cu fapte deplin consemnate de Uniunea Artiștilor Plastici.

Costin Brăteanu a explicat: “Undeva, între gândul la Ziua Mondială a Apei din 22 martie, cel la Capitala Culturală Europeană găzduită de urbea noastră, anul acesta, și amintirea unor simple dar splendide versuri ale lui Lucian Blaga, s-a născut o idée. Și atunci am spus: veniți, artiști ai Timișoarei, la Palatul Apelor! Căci „oglindă din adâncuri” în care poți ghici „cum ceruri și pământ se-ngână” este apa, nu-i așa? Este numele sub care ideea a prins viață. Vă chemăm să o împărtășim, unduind prin farmecul picturii timișorene contemporane inspirate de apș și prin atmosfera boemă a clădirii istorice din zona centrală a orașului, în care am presărat mici crâmpeie din istoria noastră…!”

Palatul Apelor ABAB Timișoara se află pe bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 2. Tot aici, la Palatul Apelor, vă așteptăm sâmbătă și duminică între 13:30-17:30 și de luni până vineri între 09:30-15:30. Să veniți cu suflet deschis și ochi setos de frumos! -îndeamnă organizatorii.

