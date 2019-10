Premieră naţională în domeniul medical, la Spitalul Judeţean din Timişoara. Pacienţii grav bolnavi pot fi trataţi și pe secţii, nu doar în ATI

Premieră naţională în domeniul sănătăţii, la Spitalul Judeţean Timişoara, după model American. În cadrul căruia pacienţii grav bolnavi, care ies din Terapia Intensivă sau care ar trebui să reintre în acest departament, pot fi trataţi şi pe alte secţii. Programul ar putea deveni unul naţional.

Vicepreşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, medicul timişorean Dorel Săndesc, iniţiatorul acestui proiect, a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că după primele şase luni de implementare la Secţia de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Timiş se văd deja primele rezultate.

”Primele şase luni de implementare în România a unui proiect de practică medicală pe care l-am preluat din sistemul medical american. Am fost invitat într-un spital din Massachusetts de dr Corina Filip, o absolventa a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara şi acolo am cunoscut ceea ce în SUA se numeste CRT si pe care noi l-am numit în româneşte TIM (Terapia Intensivă Mobilă). Proiectul constă în implicarea unei echipe de personal ATI (medic, rezident şi asistentă) în îngrijirea pacienţilor complecşi în afara Secţiei ATI, atunci când ei ajung în secţiile respective. În proiectul pilot care s-a desfăşurat în Secţia de Neurochirurgie, toţi pacienţii neurochirurgicali, care sunt pacienţi gravi de obicei, după ce au trecut de faza critică în ATI şi au ajuns în Neurochirurgie, necesită o îngrijire complexă. Şi atunci noi, cu colegii de la ATI, colaborând cu colegii de la Secţia de Neurochirurgie am încercat să optimizăm cât mai mult tratamentul. Noi ştim nişte lucruri specifice specialităţii noastre cu care ajutăm colegii noştri în ceea ce priveşte perfuzia, tratamentul cu electroliţi, profilaxia şi tratamentul infecţios. Această colaborare are ca scop menţinerea pacienţilor într-o stare bună”, a declarat Săndesc.

Iniţiatorul proiectului spune că numărul stopurilor cardiorespiratorii şi mortalitatea de pe Secţia de Neurochirurgie a scăzut simţitor.

”Numărul stopurilor cardiorespiratorii pe Secţia de Neurochirurgie a scăzut spectaculos, cu peste 50 la sută, ceea ce este foarte important. Adică medicii fiind acolo, se poate sesiza din timp tendinţa pacientului de a se agrava, se poate interveni şi sunt mai puţine stopuri ceea ce însemană mult mai puţine situaţii ameninţătoare de viaţă. Global vorbind, mortalitatea pacienţilor din Secţia de neurochirurgie care au trecut o dată sua de două ori prin Terapie Intensivă, că uneori pacientul trebuie readmis în ATI, mortalitatea acestor pacienţi a scăzut de asemenea. Sunt rezultate deosebite care arată că un proiect care înseamnă doar o îmbunătăţire a procesului de lucru, poate face o diferenţă şi suntem bucuroşi de acest lucru”, a mai spus Dorel Săndesc.

Proiectul va fi extins şi la alte secţii ale Spitalului Judeţean Timişoara şi pe viitor ar putea fi implementat în întreaga ţară.

”Urmează extinderea şi la alte secţii din Spitalul Judeţean. Am propus spitalului şi conducerea a aprobat demararea unui program de dotări a acestor secţii. Noi considerăm ca unul – două saloane din aceste secţii să aibă nişte echipamente de monitorizare şi tratament adevcate pentru aceşti pacienţi la limită. Adică un monitor al funcţiilor vitale, un infuzor, un defribilator şi aşa mai departe. Am avut o discuţie cu doamna ministru, i-am prezentat acest proiect şi este foarte interesată de extinderea acestui proiect la nivel naţional. Sunt primii paşi ai unui proiect care aduce o contribuţie. Datorită acestui proiect unii oameni au fost salvaţi”, a mai declarat Săndesc.

Deocamdată, în cadrul acestui proiect lucrează personalul de la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Timişoara şi medici rezidenţi.

Sursa: news.ro

Comentarii

comentarii