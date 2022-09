Premieră pe țară! Monopostul electric Formula E de ultimă generație – prezentat la Timișoara

Premieră în România: Monopostul de Formula E al echipei Mahindra Racing, condus de celebrul pilot Nick Heidfeld va fi prezentat la Timișoara în cadrul unui eveniment organizat de ZF Group și Universitatea Politehnica Timișoara UPT.

ZF Group și Universitatea Politehnica Timișoara organizează în 24 septembrie 2022 evenimentul The Drive to Win, în cadrul căruia vor prezenta, în premieră în România, un monopost electric Formula E, dezvoltat cu tehnologie ZF de ultimă generație – monopostul echipei Mahindra Racing Formula E, din sezonul competițional 2021 – 2022. Demonstrația va avea loc la Timișoara și face parte din seria evenimentelor prilejuite de deschiderea noului an universitar la Universitatea Politehnica Timișoara.

Tehnologie de ultimă generație, întâlniri cu specialiști care modelează generația următoare a mobilității, demonstrații live – sunt câteva dintre momentele pregătite de către organizatori. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 24 septembrie 22, între orele 14.30 – 17.00, în fața Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara, bulevardul Vasile Pârvan nr. 2B.

ZF Group, partener de tradiție al Universității Politehnica Timișoara, va prezenta în premieră în România monopostul electric al echipei Mahindra Racing Formula E dezvoltat cu tehnologie ZF, mașina competițională din campionatul complet electric FIA Formula E, sezonul 2021 – 2022. Echipa tehnică a Mahindra Racing, împreună cu inginerii de la ZF R&D Tech Center Timișoara vor prezenta tehnologia dezvoltată și vor discuta cu toți cei interesați pe tema generației următoare a mobilității.

Li se va alătura și pilotul Nick Heidfeld, cel care va conduce monopostul Mahindra Racing Formula E pe bulevardul Vasile Pârvan, în cadrul unui drive show organizat în cadrul evenimentului. Nick Heidfeld este fost pilot de Formula 1 și este alături de echipa Mahindra Racing din 2015. El a contribuit la opt podiumuri pentru echipă, inclusiv primul podium Mahindra Racing la Beijing E-Prix în 2015. Nick este pilotul oficial de teste și de rezervă, dar și consilier special al echipei.

ZF a devenit partenerul tehnologic oficial al echipei Mahindra Racing Formula E în campionatul complet electric FIA Formula E începând cu sezonul 2019 -2020. În cadrul acestui parteneriat, compania dezvoltă grupul motopropulsor, care include motor electric, invertor, electronică de putere și transmisie.

ZF Group este al treilea cel mai mare furnizor din domeniul automotive din lume și o companie aflată în topul Fortune 500. Fiind o companie globală de tehnologie, cu vânzări de peste 38,3 miliarde în anul fiscal 2021, ZF oferă soluțiii complete de produse și software pentru producătorii de vehicule consacrați, dar și furnizorilor de servicii de transport și mobilitate nou-emergenți. ZF electrifică o gamă largă de vehicule.

În România, ZF are peste 5,000 de angajați în 5 locații (Timișoara, Roman, Oravița, Lupeni, Marghita). Printre ele se numără și ZF R&D Tech Center din Timișoara, unde lucrează aproximativ 200 de ingineri, iar numărul lor este în continuă creștere. ZF Tech Center din Timișoara va deveni un hub major în activitatea de cercetare și dezvoltare la nivel global al ZF Group.

Comentarii

comentarii