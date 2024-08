Premieră! SCM Politehnica Timișoara organizează Cupa Timișoara

Clubul SCM Politehnica Timișoara organizează în premieră Cupa Timișoara, pentru juniori IV. În paralel cu turneul seniorilor, „Cupa Poli”, cei mai tineri dintre handbaliști se vor întrece pe parchetul sălii Constantin Jude

Prima ediție a Cupei Timișoara – juniori IV are patru echipe timișene la start: SCM Politehnica Timișoara, CSC Moșnița Nouă, LPS Banatul Timișoara și CS Unirea Sânnicolau Mare.

Programul turneului:

Vineri, 23 august, ora 12.30, SCM Politehnica Timișoara – CS Unirea Sânnicolau Mare

Ora 13.20 – CSC Moșnița Nouă – LPS Banatul Timișoara

Sâmbătă, 24august, ora 14.00 – finala mică

ora 15.00 – finala mare

„Așa cum turneul seniorilor, Cupa Poli, a devenit unul de tradiție, așa ne dorim să se întâmple și cu turneul celor mai mici juniori, Cupa Timișoara. Îl lansăm acum și îl vom organiza în fiecare an în paralel cu turneul seniorilor. Este încă o dovadă a importanței pe care clubul nostru o acordă juniorilor, mai ales în acest an în care toate formațiile noastre juvenile s-au calificat la turneul final. Prin organizarea acestui turneu și prin faptul că am invitat exclusiv echipe din județ, ne exprimăm încă o dată deschiderea de a colabora cu toate cluburile din zonă, astfel încât să dezvoltăm întreg handbalul din vestul României”, spune Alexandru Vuin, manager SCM Politehnica Timișoara.

