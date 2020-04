Premieră socială, într-o localitate aflată la 20 de km de Timișoara

”Din Comunitate pentru comunitate” acesta este sloganul pe care l-au ales tinerii din comuna Sacoșu Turcesc din județul Timiș, aflată la 22 de km de Timișoara, atunci când au decis să vină cu proiecte sociale în ajutorul consătenilor, aflați în situații dificile, mai ales în preajma sărbătorilor.

Astfel, cu prilejul Sărbătorilor Pascale, au făcut mai întâi un apel pe rețelele de socializare, la care au răspuns pozitiv o mulțime de persoane. Tinerii au identificat apoi familiile nevoiașe din comuna Sacoșu Turcesc, localitate aflată în carantină din cauza COVID19.

Cei care au pus în practică ideea nu sunt implicați politic în niciun partid, cu au un singur scop: să își ajute semenii! A fost un proiect în premieră.

În acest sens tinerii au reușit să distribuie 68 de pachete pentru adulți (fiecare cadou a avut aproximativ 8 kg), 32 de pachete pentru copii și produse tradiționale românești.

Vocea tinerilor sacoșeni s-a auzit și la Ghiroda și Timișoara. Chiar dacă ideea a fost pentru comunitate, au fost 2 persoane care au donat din afară comunității.

Bruno Andrei Budur, inițiatorul proiectului, a exlicat:

”În urmă mai multor discuții în social media, mi-am dat seama că lumea are nevoie de ajutor acum mai mult că oricând, mai ales că ne aflăm în pandemia COVID19 și în stare de urgență.

Ne-am mobilizat și am reușit să facem ceva fără precedent pentru această comună și satele aparținătoare, aducând puțină bucurie cu prilejul Paștilor câtorva zeci de familii.

Faptul că am putut interacționa cu ei în mod direct, discutând cu aceștia și luând aminte de toate problemele cu care se confruntă, m-a făcut să vreau să mă implic și mai mult în comunitate și viață lor, deoarece, cei mai mulți dintre ei nu am niciun sprijin din partea nimănui.

Nu pot descrie în cuvinte recunoștiința pe care am simțit o din partea lor în momentul în care le-am oferit plasele cu alimente. A fost ceva deosebit!”.

Andreea Cărăbaș, cea care a dezvoltat și pus în practică proiectul, a adăugat:

”Vocea Tinerilor Sacoșeni a luat avânt! Am cerut ajutor în comunitate, pentru comunitate. Am reușit pentru prima dată să facem ceva minunat, de suflet, și anume să ajutăm pe cei care au avut nevoie de noi.

Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit când am distribuit pachetele. Am fost mișcată și emoționată până la lacrimi de emoții. Oamenii s-au bucurat să ne vadă în pragul porților lor.

Am primit înapoi gânduri bune și pupici de la distanță. Mă bucur că am reușit și mulțumesc tuturor pentru implicare”.

Comentarii

comentarii