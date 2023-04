Premierea fermierilor din Banat 2023! PRIA Agriculture&Food, la Timișoara

Conferinta PRIA Agriculture&Food va avea loc la Timișoara, în 9 mai 2023, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara al CCIAT. Ediția din acest an este organizată în cadrul Belgian Week 2023, eveniment de marcă al BEROCC.

În cadrul acestui eveniment vor fi premiați fermierii din Banat, asa cum s-a procedat în fiecare an.

De asemenea, vor fi abordate subiectele cele mai interesante pentru comunitatea fermierilor din Banat și pentru industria alimentara.

Temele principale din acest an sunt despre cum pot fi crește afacerile din agricultură și retail și cum pot face ca sustenabilitatea să fie printre preocupările principale.

”Astfel, vom organiza cel mai important eveniment destinat agriculturii și creșterii acesteia, dar și dezvoltării fermierilor și producătorilor din această zonă. Dezbatem alături de fermieri, producători și procesatori, retaileri, autorități si companii conexe si găsim cele mai bune soluții pentru fiecare, dar descoperim si oportunitățile pe care le pot avea. Punem fermierii in legătura cu investitorii, finanțatorii și supermarketurile și găsim soluțiile de colaborare!”, este mesajul organizatorilor.

Agricultura este vitală pentru întreaga lume. România acordă o atenție deosebită acestui sector, cel mai important al economiei sale. Cum îl putem crește? Cum putem ajuta fermierii? Care sunt poveștile lor de succes?

Programul

12:30-13:00 – Registration/ Welcome Drink

13:00-14:30 – Welcome Speeches:

Belgian-Luxembourg-Romanian-Moldovan Chamber of Commerce

Belgian Embassy Official

Timisoara Chamber of Commerce Official Timisoara City Hall Official

City Council Official Francophone Business Club German Business Club

14:30-15:30 – How to Grow your Business in Agriculture?

Cum se aplică prevederile Politicii Agricole Comune (PAC)?

Ce îmbunătățiri ar putea fi aduse Planului Național de Dezvoltare Rurală? Ce propuneri au fermierii?

Cum ar trebui să arate strategia pe termen lung pentru agroalimentarul românesc?

Simplificarea procedurilor agențiilor APIA și AFIR. Cum creștem absorbția tot mai mare a fondurilor europene?

Eficiența costurilor de producție prin promovare și utilizarea eficientă a energiei

Cu ce ​​provocări se confruntă fermierii români în agricultură? De ce trebuie să-și dezvolte afacerile? Care sunt poveștile lor de succes?

Cum au învățat să facă afaceri și cum își pot împărtăși experiența?

Cum pot băncile, companiile de leasing și fondurile de garantare să contribuie la creșterea absorbției fondurilor UE?

Care este rolul fondurilor de investiții pentru agricultură? Irigarea – vitală pentru agricultură.

Starea de aplicare a legii irigațiilor. Ce poate face România pentru a rezolva problema irigațiilor?

Educație și cercetare pentru agricultură Cum îi ajută tehnologia fermierilor?

Cum sunt folosite dronele în agricultură? Rezultate pentru diferite culturi.

Ferme integrate – de la câmp la furcă Noi tendințe și mașini în agricultură

Cum văd specialiștii anul că va fi agricol 2023?

Lectori:

Prof.univ.dr. Cosmin Alin POPESCU- Rector, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României”

Florin Marius FAUR – Director Executiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timiș

Dimitrie MUSCĂ – Director General, Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici

Adriana SZEKELY– Preşedinte, Cooperativa Agricolă TimlactAgro

Alexander DEGIANSKI – Board director Forest & Biomass România

Moderator: Raluca VOIVOZEANU, CEO, PRIAevents

15:30-16:00 – Coffee Break

16:00-17:00 – Sustenabilitate si medode prietenoase cu mediul pentru producția de alimente

Piata de producere alimente in Romania. Prezentare generală și colaborare cu alte piețe

Tehnologii inovatoare de prelucrare a alimentelor

Colaborare între producători și comercianți

Dezvoltarea sistemelor durabile de producție alimentară

Producția și consumul responsabil

Soluții de ambalare pentru durabilitate și conservare mai bună

Provocări în logistică și transport pentru acest sector

Comerțul electronic și cât va crește anul acesta pentru industria alimentară și pentru retail?

Instrumente inovatoare de prelucrare a alimentelor pentru industria alimentară

Noi tehnici și tehnologii pentru design-ul personalizat al alimentelor

Aplicarea tehnologiilor digitale în lanțul alimentar și sectoarele alimentare

Provocări pentru sectorul băuturilor

Etichete și ce spune legea că ar trebui să conțină. Vor fi modificari anul acesta?

Provocări legale pentru sectorul alimentar și retail

Lectori:

Reprezentant magazine CAI Curtici ( mezeluri branzeturi, etc)

Reprezentat companie retail

Gregoire VIGROUX – Founder, Bonapp

Bart Dobbelere, Managing Director VPK Packaging

Producator mezeluri

Fabrica conserve

Reprezentant crama vin

Reprezentant fabrică bere

Ionut NACHE, Director General, INAQ Consulting

Moderator: Raluca VOIVOZEANU, CEO, PRIAevents

17:00-17:30 – Q & A

Comentarii

comentarii