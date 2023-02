Premierul Ciucă, la deschiderea Capitalei Europene a Culturii: ”Timişoara este oraşul-punte între comunităţile culturale din Europa”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, vineri, la Timişoara, la deschiderea programului Capitală Europeană a Culturii, că este convins că Timişoara va continua modelul Sibiului, primul oraş din România care a deţinut acest titlu, în anul 2007. ”Timişoara este oraşul-punte între comunităţile culturale din Europa, care emană neîncetat vibraţiile de cooperare, dialog şi creativitate în rândul generaţiilor sale seculare unite în diversitate”, a afirmat Ciucă.

”Este o deosebită onoare să mă aflu astăzi la Timişoara, pentru a participa împreună la ceremonia de lansare «Timişoara, Capitală Culturală Europeană a anului 2023». Scriem astăzi o nouă pagină de istorie în parcursul european dinamic al României. Am debutat ca stat membru al Uniunii Europene cu succesul oraşului Sibiu, primă gazdă românească a Capitalei Culturale Europene. Lecţiile Sibiului, oraş în care am avut bucuria să revin ieri, au confirmat valoarea adăugată adusă de purtarea, pentru un an de zile, alături de Luxemburg, a stindardului culturii europene. Sunt convins că Timişoara va continua modelul şi va străluci în acest an, aşa cum sugestiv indică motto-ul «Revarsă-ţi lumina, Luminează-ţi oraşul». Timişoara nu este doar oraşul-martir care a aprins scânteia libertăţii în 1989 – «Azi la Timişoara, mâine în toată ţara!». Timişoara este oraşul-punte între comunităţile culturale din Europa, care emană neîncetat vibraţiile de cooperare, dialog şi creativitate în rândul generaţiilor sale seculare unite în diversitate”, a declarat Nicolae Ciucă, vineri, pe scena Operei din Timişoara, unde s-a deschis oficial programul Capitală Europeană a Culturii 2023.

Premierul a menţionat, în discursul său, şi contextul geo-politc.

”În actualul context geopolitic complex pe care îl traversăm pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, valorile unităţii, solidarităţii şi ale cooperării între naţiuni sunt cu atât mai preţioase. Cultura le potenţează ca formă universală de exprimare a conştiinţei iluminate de dorinţa libertăţii de exprimare, de coeziune şi de pace. Pe acest fundal şi în virtutea experienţei sale consistente în găzduirea şi asistarea refugiaţilor, Timişoara a demonstrat o dată în plus că este cetatea-oraş de referinţă în promovarea cooperării inter-culturale, acţionând în solidaritate profundă cu artiştii ucraineni şi diferitele organizaţii culturale”, a declarat Ciucă.

Nicolae Ciucă s-a referit şi la demersurile făcute de Timişoara pentru acest titlu.

”Obţinerea statutului de Capitală Culturală Europeană a fost marcată de pregătiri temeinice, iniţiate încă din 2015, şi care au presupus parcurgerea unor etape procedurale complexe şi bifarea unor paşi laborioşi de depunere a candidaturii, pre-selecţie, monitorizare a stadiului pregătirilor şi, în final, preluare a titulaturii efective. Doresc să felicit, pe această cale, toţi actorii guvernamentali şi locali implicaţi în procesul obţinerii de către Timişoara a statutului de Capitală Culturală Europeană. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi, societăţii civile şi voluntarilor pentru eforturile susţinute şi neîntrerupte depuse. Îi asigur de continuarea sprijinului material şi uman din partea Guvernului României”, a afirmat premierul.

Prim-ministrul s-a referit, de asemenea, la diversitatea culturală.

”Mulţumesc, în egală măsură, Comisiei Europene pentru sprijinul oferit Timişoarei în parcursul spre obţinerea acestui titlu de marcă. Capitala Culturală Europeană a demonstrat în mod constant că politicile culturale sunt la fel de importante ca tehnologia, comerţul şi economia. O identitate europeană puternică nu se poate construi doar pe declaraţii politice, tratate şi drept secundar, ci şi pe cultură şi valori culturale. După cum spunea unul dintre arhitecţii Uniunii Europene moderne, Jacques Delors, «nu ne putem îndrăgosti de o piaţă internă», deoarece o conştiinţă europeană nu se poate construi doar pe cifre. Avem nevoie de un suflet al Uniunii, iar acesta este reprezentat de diversitatea noastră culturală şi lingvistică. Moştenirea culturală de excepţie, creativitatea şi bogăţia acesteia au deschis, în 2007, drumul României în Uniunea Europeană şi au situat-o în prim planul valorilor culturale ale comunităţii. Astăzi, aceleaşi valori dau suflet identităţii europene puternice a României şi îi susţin idealurile de dezvoltare, bunăstare şi de accedere la cea mai reprezentativă organizaţie economică a lumii”, a subliniat premierul.

Nicolae Ciucă a urat succes Timişoarei, în finalul discursului.

”Oraşul martir care a aprins scânteia libertăţii în 1989 deschide începând de astăzi noi punţi de legătură între comunităţile culturale şi îşi exersează vocaţia europeană – astăzi în Timişoara, mâine în întreaga Europă. Urez succes Timişoarei şi timişorenilor în continuarea contribuţiei lor la cultura românească şi europeană”, a declarat Nicolae Ciucă.

Sursa: news.ro

Comentarii

comentarii