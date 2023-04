Premierul Nicolae Ciucă, la PNL Timiş: ”Vom stabili garnitura membrilor în viitorul Guvern în funcţie de competenţe şi de experienţa profesională”

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat la întâlnirea avută cu conducerea PNL Timiş, că membrii viitorului Guver vor fi decişi n în funcţie de competenţe şi de experienţa profesională, afirmă surse participante la discuţii, potrivit cărora Ciucă a reluat şi declaraţiile referitoare la condiţiile în care formaţiunea liberală va rănâne în actuala formulă de guvernare, scrie news.ro.

”Vom stabili garnitura membrilor viitorului Guvern în funcţie de competenţe şi de experienţa profesională”, le-a transmis liderul liberal colegilor de partid in Timiş.

El a reluat afirmaţiile conform cărora actuala Coaliţie reprezintă singura formulă prin care poate fi guvernată eficient România.

”Dacă PNL va fi pus în situaţia de a nu-şi putea pune în aplicare viziunea de guvernare, prezenţa noastră în actuala formulă ar putea fi revizuită”, a subliniat Ciucă, potrivit unor surse participante la întâlnire.

Anterior, Ciucă le-a transmis un mesaj similar şi liberalilor din Vrancea, cărora le-a spus că succesul rotativei va însemna un prim exemplu din istoria noastră postdecembristă de guvernare partajată între dreapta şi stânga politică şi că rolul partidului va rămâne acelaşi, de garant al stabilităţii guvernamentale.

Săptămâna trecută, într-o şedinţă cu liderii din teritoriu, liderul liberal a afirmat şi căPNL va respecta rotativa la guvernare, subliniind însă că liberalii nu vor accepta să rămână la guvernare cu orice preţ.

Liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă le-a mai spus iberalilor din Timiş că i-a cerut ministrului de Finanţe, social-democratul Adrian Câciu, să nu taie niciun leu de la salarii şi de la investiţii, în contextul discuţiilor privind reducerea cheltuielilor.

”I-am cerut ministrului Finanţelor să nu taie niciun leu de la salarii şi de la investiţii”, a declarat prim-ministrul.

El a subliniat că, în opinia sa, nu deficitul bugetar este principal în instituţii, ci ”cel de voinţă, viziune şi caracter”, au precizat surse din partid.

Ciucă a declarat, luni, la Focşani, că le-a cerut miniştrilor ca până miercuri să vină să îmi prezinte o situaţie cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile şi a cerut instituţiilor să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este planificată. El a mai spus că este responsabilitatea lor faţă de români şi nu pot să vină acum şi să îi înspăimânte că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului şi a menţionat că a dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată, mai puţin cea vizând salariile şi investiţiile.

”Am discutat şi am rugat şi la conferinţa de presă după şedinţa Biroului Politic şi rog şi acum pe toţi cei care livrează informaţii şi adresează întrebări responsabililor guvernamentali, astfel încât să nu inducem o panică absolut nejustificată în rândul populaţiei. Fiecare dintre aceste opţiuni sunt discutate atunci când vine vorba de chibzuirea bugetului de stat şi desigur că fiecare dintre ele poate să constituire o analiză dar am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii. Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproximativ 49 de miliarde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliarde, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE”, a spus premierul întrebat despre reducerea cheltuielilor la nivelul statului.

Şeful Executivului a menţionat că ”oamenii să ştie că după 3 luni de zile avem un deficit de 1,4, la început de trimestru şi este bine să luăm măsurile la început de ani astfel încât să nu ajungem pe final de an să nu ştim cum să rezolvăm această problemă”.

