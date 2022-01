Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu șase primari USR. Printre ei Fritz din Timișoara și Bugarin din Dubrăvița

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dacian Cioloş, a declarat marţi, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Nicolae Ciucă, la Palatul Victoria, că i-a cerut acestuia o abordare obiectivă şi transparentă în implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a programului “Anghel Saligny” sau celor finanţate prin CNI.

“Există fonduri care au fost prevăzute în PNRR – pe care noi am început să îl monitorizăm în mod foarte obiectiv (…) -, vrem să ne asigurăm că lucrurile se vor derula aşa cum au fost şi negociate cu CE. Apoi, Planul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” – unde noi am cerut, şi când am fost la guvernare, criterii obiective, o prioritizare a investiţiilor pe baza unor criterii clar stabilite. Am discutat şi despre lucrul acesta. Domnul prim-ministru ne-a explicat că asta e intenţia dânsului şi sper să aibă şi susţinere politică la vârful conducerii coaliţiei, să există această abordare transparentă în felul în care banii vor fi repartizaţi şi apoi, evident, să urmărim şi investiţiile, ca ele să se realizeze”, a arătat Cioloş într-o declaraţie acordată presei.

El a menţionat că în perioada în care USR s-a aflat la guvernare a susţinut o abordare “obiectivă şi transparentă” în ce priveşte implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă sau a altor programe.

“Avem nevoie de evaluarea proiectelor şi înainte de a fi executate şi după ce ele sunt executate şi o dimensionare a investiţiilor care se fac în funcţie de realităţile de pe teren şi de nevoile cetăţenilor, nu de apartenenţa politică. Nu am susţinut şi nu vom susţine niciodată repartizarea doar pe criterii politice, fără nicio evaluare apoi a felului cum s-au cheltuit banii, pentru că s-au risipit foarte mulţi bani pe astfel de proiecte care au fost repartizate pe criterii politice”, a precizat liderul USR.

Premierului i-a fost prezentată şi situaţia unor primării care au conturile poprite, ca urmare a ilegalităţilor făcute de primarii din administraţiile anterioare.

“Sunt primării care nu pot avea acum acces la investiţii, la fonduri publice, pentru că au conturile poprite, pentru că primari dinainte, care între timp şi-au pierdut mandatul, au făcut prostii, au ajuns în justiţie şi plătesc locuitorii localităţilor respective, ceea ce nu e cinstit”, a spus liderul USR.

Conform unui comunicat al USR, din delegaţie fac parte: primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, primarul din Dumbrăviţa, Horia Bugarin, primarul din Micăsasa, Timotei Păcurar, şi primarul din Smârdan, Silviu Zinică.

La finalul întâlnirii, preşedintele USR a susţinut declaraţii de presă la ieşirea din sediul Guvernului, scrie stiri.tvr.ro.

