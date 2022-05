Premiile NEB 2022 – proiectul timișorean “Healthy Places” este printre finaliști!

Comisia Europeană a anunțat ieri lista celor 52 de finaliști ai premiilor “New European Bauhaus” 2022 selectați din peste 1100 de proiecte depuse din toată Europa sub sloganul: “Be the change! Make Europe more beautiful, more sustainable and more inclusive!”. Printre ele, proiectul “Healthy Places” (“Locuri Sănătoase”) propus de o echipă multidisciplinară a fost selecționat la categoria “Regaining a sense of belonging” (Recâștigarea unui sentiment de apartenență). Proiectul a reactivat două locații din Timișoara, una periurbană și alta centrală, transformându-le în adevărate platforme de cunoaștere/recunoaștere, interacțiune interumană și simbioză cu natura. Cele 52 de proiecte au fost selectate de către un juriu internațional de experți independenți, iar pe 11 Iunie se vor desemna și acorda cele 18 premii NEB Awards 2022 echipelor câștigătoare. Două dintre premii se vor acorda pe baza votului de popularitate la care poate să participe oricine.

Două din proiectele câștigătoare ale premiilor NEB în 2022 vor fi selectate de voi printr-un vot public. Așa că vă invităm să votați proiectul favorit dintre finaliștii concursului New European Bauhaus 2022! Puteți să vă dați votul până pe 16 mai aici: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Prin acest proiect Timișoara a redobândit două grădini comunitare care au devenit între timp locuri pentru dialog, experimentare în concordanță cu principiile de sustenabilitate, precum și o platformă pentru diseminarea cunoștințelor practice locale. Soluții variate inspirate din natură au fost abordate participativ pentru a remodela aceste locații care și-au redescoperit frumusețea prin diversitatea de nevoi pe care le adresează și de aspirații pe care le dezvoltă. Prin intervenții reversibile s-a demonstrat cum comunitățile pot întreține și adapta propriilor nevoi locurile din apropiere și prin aceasta reușesc să creeze un sentiment de apartenență și de implicare.

Această comunitate este formată din cercetători, grădinari, antreprenori, artiști, oameni de diverse condiții, de diverse etnii, cu povești și amintiri personale care îmbogățesc zilnic cele două locații. Modelul creat în urma acestui proiect este o platformă de educare care poate scala și în alte locații la nivel regional.

CE ESTE NEB AWARDS 2022?

„Noul Bauhaus european” – frumos, sustenabil, impreuna – este procesul care conectează “Pactul verde european” (The Green Deal) la viața noastră de zi cu zi și la spațiile noastre de locuit. Ea invită toți europenii să-și imagineze și să construiască împreună un viitor durabil și incluziv, care să fie frumos pentru ochii, mințile și sufletele noastre.

Pe lângă proiectul din Timișoara, în lista celor 52 de finaliști au mai fost selectate alte 3 proiecte din România, unul din Piatra Neamț și două din București. La categoria “Recâștigarea unui sentiment de apartenență” concurează 9 proiecte din Lituania, Suedia, Estonia, Austria, Cipru, Malta, Italia și două din România.

DESCRIERE MEMBRI ECHIPA “HEALTHY PLACES”

Studio Peisaj – Raluca Rusu și Alex Ciobotă

Studio peisaj este un grup informal specializat în intervenții de peisaj ancorate în straturile identitare și cunoașterea locală, experimentarea formelor de natură (cultura biodiversității și productivă), facilitarea interacțiunii om/comunitate – natură, îmbinând creativ – artistic pregătirea academică în procesul de design peisager prin colaborări, ateliere creative, curatoriat de peisaj.

Atelier Terrapia – Alina Negru și Alessandro Serra

TERRApia este o echipă creativă care explorează potențialul constructiv și estetic al pământului și promovează relevanța sa pentru o arhitectură meșteșugită și sănătoasă. Principalele provocări asumate de către cei doi arhitecți sunt aplicarea și transmiterea principiilor sustenabile și a cunoașterii tehnice despre rolul materialelor naturale pentru ameliorarea calității locuirii din pământ.

Greenfeel – Cristina Potra-Mureșan și Valentin Mureșan

GreenFeel este o proprietate privată în Ronat, Timișoara, care include Grădinescu – grădina comunitară, un spațiu de socializare și co-working în natură “Meet in Nature”, și găzduiește numeroase ateliere cu arhitecți, artiști, peisagiști, grădinari și educatori pentru oameni cu povești și aspirații diverse. Greenfeel este casă pentru biodiversitate.

Fundatia Comunitara Timisoara – Bianca Băilă

Fundația Comunitară Timișoara (FCTM) sprijină inițiativele locale și creează legături în interiorul comunității în vederea dezvoltării acesteia pe termen lung. FCTM face parte din mișcarea Fundațiilor Comunitare din România și a fost înființată în anul 2016 de către un grup de oameni preocupați de binele comun.

Universitatea de Vest din Timisoara – Alexandra Petcu și Adrian Sinitean

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este o instituție de învățământ superior care oferă programe educaționale orientate spre formarea de competențe pentru dezvoltarea durabilă a comunităților și a indivizilor. UVT beneficiază de colective de cercetare avansată de mediu, în domenii precum biodiversitatea, economia circulară sau psihologia environmentală.

Grădina Urbană UVT, inaugurată în iunie 2021, propune un concept de amenajare peisagistică și mobilare urbană a curții exterioare, cu integrarea de funcțiuni mixte, destinate educației formale și informale, pentru reciclarea, recircularea și experimentarea resurselor locale, pentru creșterea și diversificarea biodiversității urbane și integrarea culturilor de hrană slow-food. Soluția de amenajare peisagistică include funcțiuni productive, cu o grădină de legume, gard fructifer, arbuști productivi, dar și un pavilion tip amfiteatru în aer liber, un pavilion natural și o suprafață dedicată evenimentelor.

Comentarii

comentarii