Premiu de 10.000 de euro pentru înregistrarea în care Dominic Fritz și Ruben Lațcău se înjură și se amenință în Primăria Timișoara

Dacă premiul de 30.000 de euro oferit de primarul Dominic Fritz președintei Maia Sandu este verificat de procurorii anticorupție din Republica Moldova, un om de afaceri din Timișoara a lansat o ofertă incredibilă. Dan Dinu, prima persoană care a atras atenția ca banii încasați de Maia Sandu ar putea fi catalogați drept o șpagă – anunță un premiu, care constă într-o sumă importantă de bani, pentru a obține o înregistrare din Primăria Timișoara.

„Ca tot e la moda zilele astea sa dai premii, m am gandit sa dau si eu un premiu, in valoare de 10.000 EUR, angajatului din PMT, care are inregistrarea cu Dominic Fritz si Ruben Lațcău in care cei doi se injura si ameninta si in care al mic, il face pe al mare, homosexual. Fac mentiunea, ca voi plati catre stat si toate taxele ce deriva din acest premiu! Astept mesaj in privat! Pretind si promit confidentialitate!”, este mesajul publicat de Dan Dinu pe pagina sa de Facebook.

Oferta milionarului care a adus Timișoarei mai multe titluri de campion național cu echipa de rugby a orașului a devenit virală pe rețeaua de socializare.

