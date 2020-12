Preocupări ale CCIA Timiș pentru sprijinirea mediului de afaceri și relansarea economiei în contextul pandemiei generate de noul coronavirus

În lumina angajamentului asumat de reprezentare și susținere a intereselor agenților economici în fața autorităților publice centrale și locale, CCIA Timiș a luat act de problemele cu care aceștia s-au confruntat și se confruntă în continuare.

Astfel, pentru limitarea pierderilor suferite și pentru revenirea cât mai repede la normalitate, încă de la instituirea stării de urgență, CCIA Timiș a solicitat Camerei de Comerț și Industrie a României, în calitatea acesteia de membru cooptat în Grupul de Lucru Interinstituțional constituit în scopul evaluării impactului economic al efectelor epidemiei de coronavirus în România, adoptarea unei serii de măsuri menite să limiteze riscul apariției închiderii activității unor agenți economici (faliment) și implicit a scăderii economiei în ansamblu.

În relația cu membrii săi, CCIAT a primit numeroase solicitări din partea firmelor din diferite domenii de activitate:

Agricultură

Producătorii din domeniul agricol, legume-fructe în special, s-au confruntat cu o situație foarte grea, fiind nevoiți să distrugă cantități însemnate (peste 1200 de tone) urmarea faptului că beneficiarii acestor produse erau din domeniul HoReCa. CCIA Timiș a reușit punerea în legatură a acestor producători cu furnizori autorizați pentru supermarketuri și spitale care până la acea dată efectuau importuri din alte țări.

CCIA Timiș a propus dezvoltarea de proiecte de finanţate a microfermelor care să permită o soluţie alternativă de procurare a produselor alimentare independentă faţă de lanţurile mari de producţie distribuite regional, prin asigurarea unei producţii agricole locale.

Textile

Firmele din domeniul confecțiilor au solicitat sprijin în vederea reprofilării spre producția de măști și/sau echipamente de protecție.

CCIA Timiș a făcut demersuri pentru obținerea omologării noilor produse. Totodată, a susținut programul suport prin care companiile să fie sprijinite în dezvoltarea de noi linii de fabricaţie. În plus, CCIAT a propus extinderea listei produselor pentru care nu se plătește TVA în vamă, respectiv mașinile de producție a măștilor de protecție și dezinfectanților.

Sănătate

CCIA Timiș a făcut demersuri la Guvernul României pentru a acorda sprijin sectorului privat prin creşterea capacităţii de achiziţie a sistemelor de asistenţă medical imediată la nivelul firmelor (spre exemplu achiziţia de scannere de temperatură sau testelor rapide).

HoRECa

Firmele din sectorul HoReCa, cel mai afectat de actuala panedmie de COVID 19, consideră că au nevoie de o perioadă mai lungă și de un sprijin mai consistent din partea autorităților pentru a se redresa.

Propunerile CCIA Timiș au fost ca firmele din acest domeniu să fie scutite de impozitul specific pentru perioada în care contribuabilii își întrerup total sau parțial activitatea pe perioada stării de urgență, cu condiția ca aceștia să dețină certificatul de urgență și să nu se afle în insolvență.

Totodată, ca urmare a aprobării Planului Național de Redresare și Reziliență, CCIA Timiș a propus extinderea ajutoarelor de stat prin noi măsuri de sprijinire a economiei naționale adresate strict pentru domeniul HORECA, dar și măsuri separate pentru industrii creative sau culturale, acestea fiind sectoarele cele mai afectate de actuala panedmie de COVID 19.

Și firme mari și foarte mari au informat CCIAT cu privire la problemele cu care se confruntă datorită închiderii marilor centre comerciale.

La solicitarea acestora, CCIA Timiș a efectuat demersuri către autoritățile publice locale – Primăria Municipiului Timișoara și centrale -Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, de modificare a Codului Fiscal (scutire de impozit pentru imobile, scutire a taxelor de concesiune/redevențelor, taxei pe clădiri și terenuri, pe perioada declarării stării de urgență) și la extinderea perioadei de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene dincolo de perioada maximă prevăzută initial.

În sprijinul firmelor timișene, CCIA Timiș a propus:

Extinderea codurilor CAEN eligibile pentru microgranturile acordate din fonduri externe nerambursabile: Măsura 1: “Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31.12.2019”, Măsura 2: “Granturi de capital de lucru” și Măsura 3: “Granturi pentru investiții”;

Acordarea de scheme de finanţare pentru a sprijini dezvoltarea de clustere industriale virtuale care să grupeze mai multe entităţi industrial ce devin astfel legate într-un prin obiective comune si prin dezvoltarea de soluţii de afaceri inovative.

În tot această perioadă, CCIA Timiș:

A acordat agenților economici consultanță de afaceri și juridică , constând în emiterea de certificate de origine și avize de forță majoră și asistență în relația cu Oficiul Registrului Comerțului Timiș.

A reabilitat și modernizat Centrul Regional de Afaceri

Cunoscut de 15 ani pe piața organizatorilor de evenimente din vestul țării, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT este locul de desfășurare a numeroase evenimente economice şi sociale de anvergură. Urmarea investiției realizate anul acesta, parterul CRAFT – “Business Hall” și Sala Polivalentă – se pot transforma în scena ideală pentru orice decor, susținut de dotări tehnologice moderne și de o echipă de profesioniști dedicați, cu ani de experiență în organizarea de evenimente.

Rezultate obținute

Legislative: Eforturile CCIAT au contribuit în mare măsură la luarea unor decizii din partea Guvernului României în favoarea mediului de afaceri, respectiv:

OUG nr. 69/2020 care vizează acordarea de facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei pe clădiri prin reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice, folosite pentru activitatea economică a acestora sau date în folosință printr-un contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice/juridice;

care vizează acordarea de facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei pe clădiri prin reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice, folosite pentru activitatea economică a acestora sau date în folosință printr-un contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice/juridice; Legea nr.62/20.05.2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă, act normativ care dă posibilitatea agenților economici “a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă” de a putea ,,amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru” .

Logistice:

Un Centru de Afaceri la înalte standarde de calitate.

Schimbările radicale provocate de pandemie au afectat profund economia europeană și mondială, determinând Uniunea Europeană să reacționeze prin propuneri de măsuri care să atenueze impactul negativ asupra statelor membre ale UE.

În acest context, CCIAT s-a aliniat noilor directive privind redresarea sustenabilă și programele europene care stimulează tranziția ecologică și digitală, prin proiecte dedicate pe care le derulează ca beneficiar sau partener. Astfel, CCIA Timiș este unic partener oficial în România al Programului EIT Climate KIC, cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa concentrat asupra schimbărilor climatice.

Tranziția către o economie circulară este și obiectivul general a două proiecte aflate în derulare: Western Balkan Circular and Climate Innovation BEACONS, care vizează construirea unui ecosistem transnațional în regiunea balcanică și implementarea de soluții circulare durabile în afaceri și REBOOST-A Boost for Rural Lignite Regions ce are ca scop sprijinirea a trei regiuni carbonifere europene (Lusatia în Germania, Konin în Polonia și Gorj în România) în tranziția de la actuala dependență economică ridicată de cărbune la un viitor cu emisii reduse de carbon.

Comentarii

comentarii