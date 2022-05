Preot din Tomnatic, acuzat de mai mulți bărbați că a avut relații nu prea „ortodoxe” cu soțiile lor

Alexandru Ciovârnache, acum fost preot paroh la Tomnatic, este acuzat de mai mulți bărbați că, sub pretextul ajutorului spiritual, ar fi avut relații extraconjugale cu soțiile lor. În general, ar fi vorba de femei vulnerabile din punct de vedere psihologic, pe care preotul le-ar fi împins la distrugerea căsniciilor. Astfel, Ciovârnache ar fi urmărit să pună mâna pe banii și bunurile femeilor divorțate, bănuiesc soții acestora. Preotul neagă acuzațiile, iar Mitropolia Banatului oferă explicații mai „diplomatice”. Ce știm sigur este că din ianuarie 2022 preotul nu mai face parte din clerul Bisericii Ortodoxe Române și s-a orientat spre o biserică-asociație destul de controversată: „Asociația Biserica Creștină Ortodoxă Valahă”.

Bărbații care ne-au contactat ne-au explicat că soțiile lor au început să se comporte „ciudat” dintr-odată, după ce luau contact cu preotul. Numitorul comun al acestor cazuri ar fi alte două femei, cunoștințe comune, IP și MS. La îndemnul acestora, soțiile ar fi început să apeleze la ghicitoare în cărți din Timișoara și, ulterior, și la preotul Ciovârnache de la Tomnatic. Bărbații au mai descoperit că acesta s-ar ocupa, de fapt, cu vânzarea de mașini second hand, spălătorii auto, crescătorii de animale și „fonduri europene pentru ferme”. Toate firmele ar fi pe numele soției și mamei sale. Cu soția sa, preotul ar mai sta doar „de complezență”, potrivit bărbaților. În final, soții au prezentat dovezile lor mitropoliei, iar în ianuarie 2022 preotul este „dat afară din Biserică”. De fapt, s-a ajuns la un compromis, iar preotul a demisionat.

Dintre „păgubiți”, numai unul vrea să își expună public povestea. Petre Baciu ne povestește că, la fel ca și în cazul altor femei „păcălite” de preot, soția sa, MB, a urmat „traseul spiritual” prezentat mai sus, aparent din cauza unor certuri cu părinții săi. Asta după ce, în Germania, femeia ar fi urmat tratament psihiatric. După o presupusă „înscenare”, cei doi au ajuns în fața instanțelor de judecată. Judecătorii i-au dat bărbatului dreptul de a discuta de trei ori pe săptămână cu copiii săi, însă soția sa nu îi permite nici acest lucru. Din familia Baciu făceau parte cei doi băieți pe care îi au împreună soții și o fată dintr-o relație anterioară a femeii. Cu băiatul cel mic, în vârstă de 12 ani, Petre Baciu nu ar mai fi vorbit deloc din decembrie 2020 și până în prezent. În ultimii ani, ar fi dispărut și aproximativ 30.000 de euro, bani dintr-o moștenire mai veche, cu toate că bărbatul asigurat până de curând stabilitatea financiară a familiei. Acesta a început să pună la îndoială felul în care (încă) soția sa cheltuie banii, când, fiind într-un apel video cu băiatul cel mare, a observat mai multe sticle de tărie în casă.

Iată povestea bărbatului:

„Am trăit în Germania. Din 2019, luna august, împreună cu soția ne-am hotărât să ne întoarcem în România definitiv, cumpărând o casă în comuna Dumbrăvița, banii cu care am cumpărat casa fiind moșteniți de soție. Aproximativ în luna septembrie au venit la noi în casă MS (nașa fetei noastre), IP și un preot din comuna Tomnatic, jud Timiș, pentru sfințirea casei. Sfințirea casei nu a fost făcută. Preotul a citit din carte și a făcut o cruce în casă deasupra ușii de la intrare. A stat circa 30 de minute, după care a plecat. După câteva zile, soția a spus să mergem la preot în Tomnatic, să ne facă slujba. Am fost de câteva ori. O singură dată ne-a făcut slujba la toată familia. În rest, când am venit, eu și copiii am așteptat în mașină. După aceea, soția a început să meargă cu MS sau cu IP. În scurt timp, soția a avut o schimbare de comportament și căuta ceartă mai tot timpul. Dormeam separat de multe ori. Mi-a cerut să mergem la notar să dau declarație că nu am pretenție la casă. După ce am dat declarația, m-a scos afară din casă.

Am aflat că soția a avut o relație extraconjugală cu preotul din Tomnatic, întâlnindu-se la Hotel Torontal din Timișoara pentru a avea relații sexuale. Relația lor a început pe la sfârșitul anului 2019 și s-a terminat în luna iulie 2020. Soția s-a îndrăgostit de preot și a vrut să rămână cu el. Preotul nu a vrut. Soția a pus-o pe numita AV (o colegă de serviciu – n.r.) să-i facă avansuri, să vadă cum reacționează și preotul a acceptat. Soția l-a certat de ce se întâlnește cu alta. Aș menționa că, atunci când a venit preotul în casă, era foarte interesat de casă, cum a fost cumpărată, a cui este. Și de mașină punea aceleași întrebări.

Vineri, 9 octombrie 2020, am dormit împreună. Sâmbătă dimineață, m-a scos afară din casă pe motivul că aș avea o amantă, acest lucru nu este adevărat. M-a scos într-un mod violent, m-a lovit chiar cu călătorul de călcat de haine în cap, eu nu am opus rezistență, deoarece am crezut că se calmează și o să fie bine. A cerut cheile, iar eu i le-am dat de bună voie. Seara am plecat în cursă, după două zile m-am întors și am mers cu copii la McDonald’s, pe Gheorghe Lazăr. În aceeași zi, seara, am plecat din nou în cursă. M-am întors înapoi în data de 17 octombrie 2020, am avut o discuție mai aprinsă cu ea și fata, pe motivul că am vrut să-i văd pe băieți. Ele două au fost împotrivă. A doua zi, mai exact în 18 octombrie 2020, am primit mesaj de la băieți dacă vreau să mergem să ne jucăm. Am mers după ei, după aceea am mers la cumpărături la Decathlon. Copiii, dorind anumite lucruri pentru care îmi trebuiau chei să le montez, s-au dus să aducă cheile. Eu, așteptând pe stradă, m-am gândit «de ce nu merg eu personal să le iau?», și am sărit gardul. Ușa era deschisă, am întrat în casă. Ea era în hol și aranja ceva într-un sertar, când s-a întors și m-a văzut a început să țipe.

Eu am fugit în casă, am luat câteva lucruri personale și am plecat. Mai exact, am luat o sabie și patru albume de poze. Doresc să menționez că sunt un pasionat de arme și arme albe. Eu am plecat, ea a sunat la poliție. În casă mai erau un pistol cu aer comprimat de 4,5 mm și două macete, vreo trei cuțite. Le-a dat la poliție, spunând că ea nu a știut de ele și a mai spus că eu le-am amenințat că le tai, ele (soția și fiica – n.r.) primind un ordin de protecție. Ea a fost învățată să îmi facă aceea înscenare. În aceea seară, am plecat în cursă. M-am întors pe 22 octombrie. Pe 23, a fost proces. Ea era foarte agresivă în sala de judecată, doamna judecător i-a spus de trei ori să se potolească, dar fără niciun rezultat. Eu când am văzut cum decurg lucrurile, m-am hotărât să plec înapoi în Germania și am spus acest lucru în sală. Ea a devenit și mai agresivă când a auzit că plec înapoi în Germania”.

Din Germania, bărbatul, nebănuind la acel moment de relația extraconjugală a soției, a luat legătura cu colega de serviciu a acesteia, AV, cea care i-a făcut avansuri preotului. AV i-a arătat următoarele conversații purtate cu preotul (care folosea contul „Autocurat”):

Bărbatul ne-a mai trimis și alte conversații. Pe acestea, am considerat de bună cuviință să nu le mai atașăm. Una este purtată de aceeași AV cu soția bărbatului. Alta este între el și fiica sa înfiată. Ar mai fi și două înregistrări ale unor conversații telefonice între bărbat și preot. Pe scurt, vă spunem că atât soția sa, cât și fiica lor o acuză pe AV că s-a „îmbârligat” în această poveste. Mai mult, potrivit fiicei, în ceea ce privește presupusa relație dintre preot și soție, preotul ar fi fost cel care a insistat, iar femeia s-ar fi opus unei relații sexuale, cu toate că preotul ar fi „înțeles-o mai bine”. Preotul, pe de altă parte, i-a spus bărbatului că nu a vrut să se implice în problemele lor de familie și că nu a mai primit-o pe femeia la slujbe atunci când a observat că aceasta îi arunca anumite „priviri nepotrivite”.

Ziua de Vest a cerut explicații Mitropoliei Banatului, care a realizat între iunie 2021 și ianuarie 2022 o investigație internă în privința preotului, la sesizările bărbaților înșelați. „Părintele a depus o cerere de încetare a încadrării sale. A considerat că de aici înainte va face altceva, cu siguranță ceea ce i se potrivește mai bine, dar nu a fost sancționat. Părintele a plecat pur și simplu”, ne-a spus Marius Sfercoci, inspector eparhial și secretar al Mitropoliei Banatului. Despre acuzele aduse preotului, tot Sfercoci ne-a spus: „Acuzele pot fi cu siguranță multe. Dovedite nu au fost, însă părintele probabil a avut conștiința încărcată”.

Pe de altă parte, Vasiu Stoian, primarul comunei Tomnatic, ne-a spus că știe situația preotului, fiind informat de mitropolie că biserica pentru care Ciovârnache încearcă să obțină un locaș de cult nu este recunoscută de BOR. Primarul ne-a mai spus că a auzit de acuzațiile care i se aduc acestuia din partea bărbaților înșelați, însă nu știe prea multe detalii.

Ziua de Vest l-a contactat și pe (fostul) preot Alexandru Ciovârnache. Acesta neagă acuzațiile care i se aduc în legătură cu familia Baciu, spunându-ne că „a fost deja și la poliție și la mitropolie”. În legătură cu motivul pentru care a decis să demisioneze, acestea ne-a spus că, luând în considerare și taxele pe care i le impunea mitropolia, salariul nu îi ajungeau pentru a-și crește cei doi copii. Cât despre asociația sub egida căreia slujește în prezent, Ciovârnache a ținut să menționeze că este acreditată conform legii din România și că pe la parohia sa trec sute de familii. Spre finalul discuției, acesta a revenit la acuzațiile care i se aduc din partea lui Petre Baciu: „Orice s-ar întâmpla, nu voi întina taina spovedaniei”.

Despre „Asociația Biserica Creștină Ortodoxă Valahă”, ASTRADROM a realizat o investigație, în care a scris că a fost înființată de către un preot caterisit de Biserica Ortodoxă, cu numele Ioan Preoteasa, autointitulat „Ioan Valahul”, care ar avea foarte bune relații politice. Potrivit sursei citate, această „biserică” s-ar fi vrut a fi o structură paralelă cu BOR. Ar avea și anumite legături „rețelele religioase ale fostului KGB” din Ucraina și Rusia, dar și cu apropiați ai lui Gregorian Bivolaru, cunoscutul „yogin”, lider al MISA.

Pe site-ul asociației scrie doar atât: „Doamne ajută şi bine aţi venit pe pagina oficială a Asociaţiei Religioase «Biserica Creştin Ortodoxă Valahă» din România! Momentan, Site-ul web este în curs de formare, unde vor fi încărcate diferite materiale, documente și articole referitoare la identitatea noastră, istoria Bisericii, Succesiunea Apostolică și Statutul Juridic pe teritoriul Statului Român. Mulţumim pentru înţelegere! Vă dorim toate cele bune şi de folos sufletelor dumneavoastră!”.

