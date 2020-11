“Preoții” Templului Cannabisului amenință patronii cafenelei CBD 2 GO din Timișoara

Patronii cafenelei CBD 2 GO, din zona Pietei Libertatii, primul coffee shop din Timisoara, care ofera la vanzare produse obtinute prin prelucrarea CBD-ului, o substanta legala extrasa din cannabis, s-au trezit atacati de concurenta. Amenintatori si ultimativi, reprezentantii grupului Templul Cannabisului ii avertizeaza pe toti cei care mai doresc sa deschida cafenele similare, in care se vand produse din CBD, ca vor fi dati in judecata.

“Am o rugaminte catre toti doritorii de afaceri de acest gen. Va rog frumos sa va opriti sa mai deschideti astfel de locatii, doar pentru “legea va permite”, ca se poate demonstra ca legea nu o sa va permita. Avem in Romania extrem de multe legi. Va rog din tot sufletul sa va opriti din CBD. Vreti cafenea cu cannabis? Deschideti cafenea cu cannabis si vindeti legal, cu bon de casa, platiti-va impozitele, angajatii etc.

Folositi cuvintele CANNABIS, CANEPA sau CINEPA si faceti ce vreti. Dar nu folositi cuvantul CBD.

Noi, cei care folosim planta in scopuri religioase, si pe care statul roman ne are deja in evidenta, putem sa depunem plangere impotriva voastra.

NU vrem sa se ajunga pana acolo, sa pierdeti banii investiti si timp. Va rog frumos. Ce e mult, e mult.

In Romania, planta de cannabis are un statut APARTE din tot UE. Cine nu intelege acest lucru, va simti pe pielea si pe banii lui ca e asa. Puteti sa va faceti plantatie de CINEPA si sa va faceti contract de export in UE sa vindeti acolo, ca acolo lumea cumpara asa ceva si o sa faceti multi bani. AICI, NU!

Toata stima si respectul pentru voi ca apreciati cannabisul, dar nu va mai holbati la argintii pe care ii puteti face, ca o sa faca rau”, se mentioneaza in mesajul postat pe Facebook de membrii grupului Templul Cannabisului.

Comentarii

comentarii