Președintele Asociației Muzeelor Germane a conferențiat la Muzeul Banatului

Muzeul Național al Banatului a avut onoarea de a îl găzdui pe prof. dr. Eckart Köhne (președinte al Asociației Muzeelor Germane și director al Badisches Landesmuseum), marți seara.

Domnia sa a susținut o prelegere captivantă cu tema „Turning visitors into users. Transforming the Baden State Museum for the next generation.”

Acesta a expus celor prezenți proiectul de restaurare și renovare al muzeului pe care îl conduce, atât noile inovații puse în aplicare în cadrul circuitului muzeal, dar și problemele apărute și soluțiile regăsite pe parcursul implementării acestuia.

